وزارة الثقافة تطلق مبادرة "الثقافة تجمعنا"

أعلنت ، في بيان، ان مبادرة "الثقافة تجمعنا" تندرج في سياق استكمال مشروع "مكتبتنا تجمعنا" الذي أطلقته بداية الحرب الذي أسهم في توفير مساحات آمنة للقاء والتعبير والترفيه عن النفس ضمن المكتبات العامة ومراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في مختلف المناطق ، ايماناً منها بأن ما يجمع اللبنانيين يفوق ما يفرّقهم، وبأن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في الإنسان والمجتمع وقدرتهما على التعافي وإعادة البناء.

واشارت ، الى انه انطلاقًا من الحاجة المتزايدة إلى توسيع نطاق هذه المبادرات لتعزيز التماسك المجتمعي والتلاقي الثقافي في زمن الأزمات، تعمل على تطوير "الثقافة تجمعنا" لتشمل صروحًا ثقافية إضافية ومساحات جديدة تتجاوز حدود المكتبات، إلى جانب إطلاق أنشطة أكثر تنوّعًا، بما يعزّز الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، ويكرّس الثقافة كركيزة أساسية في الحياة اليومية.

ولفتت الى انها تتعاون، مع عدد من هيئات إلى جانب فاعلين في المجالين الثقافي والإبداعي، إضافةً إلى القيّمين على المكتبات العامة ومراكز المطالعة والتنشيط الثقافي وسائر الفضاءات الثقافية في ، وذلك لضمان حسن تنظيم هذه الأنشطة وتوسيع نطاق أثرها.

تشمل الأنشطة: قراءة القصص والكتب ومناقشتها، ومسرح الدمى، وعروض السيرك للأطفال، وجلسات علاج نفسي بالفن، ودعم تربوي، وعروض للأفلام، وأنشطة حرفية، إضافة إلى نشر التوعية حول إرث لبنان الثقافي.

وختمت الوزارة بيانها، معلنة انه سيتم نشر جدول الأنشطة تباعًا عبر صفحاتها على ، بما يتيح للجمهور الاطلاع على الفعاليات والمشاركة فيها، ودعت إلى متابعة آخر الأنشطة والتحديثات عبر حساباتها على إنستغرام@ministryofculture.initiatives و@lebanese.ministry.of.culture.