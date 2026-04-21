تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الثقافة تطلق مبادرة "الثقافة تجمعنا"

Lebanon 24
21-04-2026 | 03:18
A-
A+
وزارة الثقافة تطلق مبادرة الثقافة تجمعنا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت وزارة الثقافة، في بيان، ان مبادرة "الثقافة تجمعنا" تندرج في سياق استكمال مشروع "مكتبتنا تجمعنا" الذي أطلقته بداية الحرب الذي أسهم في توفير مساحات آمنة للقاء والتعبير والترفيه عن النفس ضمن المكتبات العامة ومراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في مختلف المناطق اللبنانية، ايماناً منها بأن ما يجمع اللبنانيين يفوق ما يفرّقهم، وبأن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في الإنسان والمجتمع وقدرتهما على التعافي وإعادة البناء.

واشارت ، الى انه انطلاقًا من الحاجة المتزايدة إلى توسيع نطاق هذه المبادرات لتعزيز التماسك المجتمعي والتلاقي الثقافي في زمن الأزمات، تعمل على تطوير "الثقافة تجمعنا" لتشمل صروحًا ثقافية إضافية ومساحات جديدة تتجاوز حدود المكتبات، إلى جانب إطلاق أنشطة أكثر تنوّعًا، بما يعزّز الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، ويكرّس الثقافة كركيزة أساسية في الحياة اليومية.

ولفتت الى انها تتعاون، مع عدد من هيئات المجتمع المحلي إلى جانب فاعلين في المجالين الثقافي والإبداعي، إضافةً إلى القيّمين على المكتبات العامة ومراكز المطالعة والتنشيط الثقافي وسائر الفضاءات الثقافية في لبنان، وذلك لضمان حسن تنظيم هذه الأنشطة وتوسيع نطاق أثرها.

تشمل الأنشطة: قراءة القصص والكتب ومناقشتها، ومسرح الدمى، وعروض السيرك للأطفال، وجلسات علاج نفسي بالفن، ودعم تربوي، وعروض للأفلام، وأنشطة حرفية، إضافة إلى نشر التوعية حول إرث لبنان الثقافي.

وختمت الوزارة بيانها، معلنة انه سيتم نشر جدول الأنشطة تباعًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتيح للجمهور الاطلاع على الفعاليات والمشاركة فيها، ودعت إلى متابعة آخر الأنشطة والتحديثات عبر حساباتها على إنستغرام@ministryofculture.initiatives و@lebanese.ministry.of.culture. 

 

Advertisement
مواقع التواصل الاجتماعي

المجتمع المحلي

وزارة الثقافة

اللبنانية

لبنان

ساسي

زايد

ماسك

تابع
Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24