"تاتش" تستعيد أكثر من 85% من تغطية شبكتها في المناطق المتضررة بالحرب

أعلنت شركة "تاتش" في بيان" أنها، منذ الإعلان الرسمي لوقف إطلاق النار، استعادت أكثر من 85% من تغطية شبكتها في الجنوب، الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الغربي، فيما النسبة المتبقية تتعلّق بمحطات لا يمكن الوصول إليها لأسبابٍ أمنية. وعليه باتت خدمة الاتصالات والبيانات الخليوية متوفرة لمشتركي الشركة أينما تواجدوا في المواقع المذكورة".
واكدت ان "الفرق التقنية تمكّنت من إصلاح وتأمين الصيانة لـ 115 محطة من أصل 135 محطة خرجت عن الخدمة في هذه المناطق بسبب الحرب، علماً أن عدد المحطات الإجمالي في هذه المناطق يبلغ 408 محطة"، موضحة انها نجحت "في إعادة خدمة الانترنت إلى بلدات شِبعا، رميش، عين ابل والقوزح ما إن استتبّت الأوضاع".
وأعلنت انه "في الوقت الذي تُشرف فيه يومياً وزارة الاتصالات على تقدّم أعمال التصليح، تستمر الفرق الفنية بالعمل على قدمٍ وساق لاستكمال أعمال الصيانة وإعادة الخدمة إلى كامل طاقتها وبأفضل جودة في أقرب وقت ممكن".