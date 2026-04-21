لبنان
في مرفأ بيروت.. أمن الدولة يوقف ثلاثة موظفين بتهمة الرشوة والابتزاز
Lebanon 24
21-04-2026
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المديرية العامة لأمن الدولة
أنه وفي إطار عمل
المديرية العامة
لأمن الدولة في مكافحة الفساد وهدر المال العام، وبعد توافر معلومات عن قيام بعض الموظفين في إدارة عمليات مرفأ
بيروت
بابتزاز مخلّصي البضائع والتماس رشوة، قام
مكتب مرفأ بيروت
في المديرية العامة لامن الدولة وبالتنسيق مع
النيابة العامة
المالية باجراء التحقيق اللازم مع مخلّصي البضائع الذين أقرّ بعضهم بتعرضهم للابتزاز وعرقلة معاملاتهم من قبل موظفين في ادارة عمليات مرفأ بيروت، بهدف إجبارهم على دفع مبالغ مالية من دون وجه حق.
وبناءً لإشارة
القضاء
المختص، تم استدعاء ثلاثة موظفين في إدارة عمليات مرفأ بيروت هم (ع. ق.) و(أ. ك.) و(م. ب.)، وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم يتقاضون اموال لقاء تيسير وتسريع معاملات المخلّصين وإعفائهم في بعض الأحيان من تسديد الرسوم المرفئية العائدة للخزينة العامة،.
وقد جرى توقيفهم، وأُحيلوا إلى القضاء المختص بناءً لإشارته.
