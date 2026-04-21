في مرفأ بيروت.. أمن الدولة يوقف ثلاثة موظفين بتهمة الرشوة والابتزاز

أعلنت أنه وفي إطار عمل لأمن الدولة في مكافحة الفساد وهدر المال العام، وبعد توافر معلومات عن قيام بعض الموظفين في إدارة عمليات مرفأ بابتزاز مخلّصي البضائع والتماس رشوة، قام في المديرية العامة لامن الدولة وبالتنسيق مع المالية باجراء التحقيق اللازم مع مخلّصي البضائع الذين أقرّ بعضهم بتعرضهم للابتزاز وعرقلة معاملاتهم من قبل موظفين في ادارة عمليات مرفأ بيروت، بهدف إجبارهم على دفع مبالغ مالية من دون وجه حق.



وبناءً لإشارة المختص، تم استدعاء ثلاثة موظفين في إدارة عمليات مرفأ بيروت هم (ع. ق.) و(أ. ك.) و(م. ب.)، وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم يتقاضون اموال لقاء تيسير وتسريع معاملات المخلّصين وإعفائهم في بعض الأحيان من تسديد الرسوم المرفئية العائدة للخزينة العامة،.



وقد جرى توقيفهم، وأُحيلوا إلى القضاء المختص بناءً لإشارته.

