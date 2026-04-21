بالصورة: العثور على قذيفة هاون غير منفجرة في الضنية

عُثر الثلاثاء في بلدة بقرصونا – على قذيفة هاون قديمة وغير منفجرة ضمن أرض عائدة للمواطن غسان بكور أثناء قيامه بأعمال حفر، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعلى الفور، حضرت دورية من الجيش برفقة خبير عسكري إلى المكان، حيث تم الكشف على القذيفة تمهيدًا لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.