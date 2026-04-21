لبنان

بايراقداريان تصدر قرارا بإستئناف أنشطة الهيئات الشبابية والكشفية

Lebanon 24
21-04-2026 | 04:48
بايراقداريان تصدر قرارا بإستئناف أنشطة الهيئات الشبابية والكشفية
 أصدرت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، قراراً يقضي بإستئناف أنشطة الهيئات الشبابية والكشفية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة".

وجاء في المادة الأولى من القرار "يُسمح للهيئات الشبابية والكشفية باستئناف الأنشطة على اختلافها، بما فيها إنعقاد الجمعيات العمومية وإجراء الإنتخابات وفقًا للانظمة المعمول بها، بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار، ويُترك لكل منها تقدير الظروف المحيطة بأي من هذه الأنشطة، على أن تجري على أسس من المساواة والعدالة وبشكل يحفظ حقوق وحظوظ الجميع".

ونصّت المادة الثانية على "تُراعى الأوضاع القائمة في المناطق غير الآمنة حصراً، بحيث تُمدّد حكماً مهل الهيئات الإدارية للجمعيات الكائنة فيها، والتي يتعذر عليها إجراء الإنتخابات، وذلك في حالة انتهاء ولايتها بعد تاريخ صدور القرار رقم 64/1/2026 تاريخ 3/3/2026 (تعليق نشاطات الهيئات الشبابية والكشفية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة)".

وجاء في المادة الثالثة من القرار "تستمر ولاية هذه الهيئات الادارية الى حين إنتهاء الواقع غير الآمن في مناطقها، وزوال الأسباب الموجبة للتمديد، فتقوم بإجراء الإنتخابات وفقاً للأصول".

21/04/2026 14:42:36
