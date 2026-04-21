لبنان

محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولّدات... وفضيحة غذائيّة في شركة لبيع مقطّعات الدجاج

21-04-2026 | 05:06
تابعت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال أعمالها الرقابية على المولدات الخاصة، للتأكد من التزامها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، حيث تم تسطير ثلاثة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في عدد من المناطق.


وقد توزّعت المخالفات  كالآتي:

- محضر ضبط في حلباعكار، حيث تبيّن أن صاحب المولد كان يتقاضى دولاراً واحداً عن كل كيلوواط/ساعة، بدلاً من 0.50 دولار.  

- محضر ضبط في بقرصونا – الضنية، لتقاضي 0.90 دولار عن كل كيلوواط/ساعة، بدلاً من 0.50 دولار.  

- محضر ضبط في مدينة طرابلس، لمخالفة قانون حماية المستهلك، لعدم إعطاء فواتير رسمية وعدم إبراز المستندات القانونية المطلوبة.

وفي إطار متابعة سلامة الغذاء، تم تسطير محضر ضبط رابع بحق شركة لمقطّعات الدجاج في بلدة أنفة – الكورة، وذلك بعد صدور نتائج ثلاث عينات غير مطابقة للمواصفات القياسية، لجهة ثبوت وجود جرثومة السالمونيلا.

تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على سلامة المواطنين وحمايةً للمستهلكين.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في هذه المناطق.. "محاضر ضبط" بحق أصحاب مولدات
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 14:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاقتصاد تسطّر محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى فما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 14:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مهلة 5 أيام... تحذير من أصحاب مولّدات للمواطنين
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 14:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل مفاجئ.. هذا ما يحصل مع أصحاب المولدات
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 14:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:38 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:36 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:32 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:38 | 2026-04-21
Lebanon24
07:36 | 2026-04-21
Lebanon24
07:34 | 2026-04-21
Lebanon24
07:32 | 2026-04-21
Lebanon24
07:21 | 2026-04-21
Lebanon24
07:19 | 2026-04-21
