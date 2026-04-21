محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولّدات... وفضيحة غذائيّة في شركة لبيع مقطّعات الدجاج

تابعت مصلحة الاقتصاد والتجارة في أعمالها الرقابية على المولدات الخاصة، للتأكد من التزامها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن ، حيث تم تسطير ثلاثة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في عدد من المناطق.





وقد توزّعت المخالفات كالآتي:



- محضر ضبط في – ، حيث تبيّن أن صاحب المولد كان يتقاضى دولاراً واحداً عن كل كيلوواط/ساعة، بدلاً من 0.50 دولار.



- محضر ضبط في بقرصونا – ، لتقاضي 0.90 دولار عن كل كيلوواط/ساعة، بدلاً من 0.50 دولار.



- محضر ضبط في مدينة ، لمخالفة ، لعدم إعطاء فواتير رسمية وعدم إبراز المستندات القانونية المطلوبة.



وفي إطار متابعة سلامة الغذاء، تم تسطير محضر ضبط رابع بحق شركة لمقطّعات الدجاج في بلدة أنفة – ، وذلك بعد صدور نتائج ثلاث عينات غير مطابقة للمواصفات القياسية، لجهة ثبوت وجود جرثومة السالمونيلا.



تؤكد استمرار حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على سلامة المواطنين وحمايةً للمستهلكين.

