أرسلان: نُثمّن موقف بري ونؤيّده

كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه الخاص على "إكس":

"نُثمّن موقف ونؤيّده، لما تضمّنه من مقاربة دقيقة لموضوع التفاوض مع العدو وآليّته في هذه المرحلة الحسّاسة والخطيرة، بعيدًا عن المزايدات والتبرّع بمواقف لا تخدم إلّا من له مصلحة، داخليًا وخارجيًا، في زعزعة وحدتنا الداخلية التي يجب الحفاظ عليها برموش .



فكلّنا نعلم علم اليقين أنّ ما لم تستطع تحقيقه بالحرب، تسعى إلى تحقيقه في الداخل اللبناني عبر إذكاء الفتن الطائفية والمذهبية البغيضة. ومن هذا المنطلق، نعوّل على الأشقّاء في ، وعلى الأشقّاء في مصر العربية، عبر اتصالاتهم الداخلية في وعلاقاتهم الدولية، للعمل على كبح جماح الفتنة الداخلية والحفاظ على الاستقرار الوطني".