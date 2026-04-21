لبنان

باسيل خلال استقباله وفداً من رابطة الروم الكاثوليك: للحفاظ على الشراكة الوطنية والتوازن

21-04-2026 | 05:53
إستقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفداً من رابطة الروم الكاثوليك برئاسة القنصل غابي أبو رجيلي، بحضور النواب نقولا صحناوي وغسان عطالله والنائب السابق إدي معلوف.
وخلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في ظل التطورات السياسية والأمنية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إضافةً إلى التحديات التي تواجه لبنان على مختلف المستويات.
وجرى التأكيد على أهمية وضرورة وحدة لبنان على كامل مساحة الـ10,452 كلم²، بما يحمي أرضه وأبناءه وثرواته.
وشدّد باسيل على أهمية الحفاظ على الشراكة الوطنية والتوازن، مؤكداً ضرورة تعزيز دور المكوّنات اللبنانية كافة، ولا سيما الدور الذي تلعبه الطائفة الكاثوليكية في الحياة الوطنية.
من جهته، عرض الوفد أوضاع الرابطة ونشاطاتها، وأكد أهمية تفعيل الحضور الكاثوليكي في الشأن العام، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الهوية اللبنانية والتنوع الذي يميّز المجتمع. 
