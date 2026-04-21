باسيل خلال استقباله وفداً من رابطة الروم الكاثوليك: للحفاظ على الشراكة الوطنية والتوازن

إستقبل رئيس وفداً من رابطة الروم الكاثوليك برئاسة القنصل غابي أبو رجيلي، بحضور النواب صحناوي وغسان عطالله والنائب السابق إدي معلوف.

وخلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في ظل التطورات السياسية والأمنية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إضافةً إلى التحديات التي تواجه على مختلف المستويات.

وجرى التأكيد على أهمية وضرورة وحدة لبنان على كامل مساحة الـ10,452 كلم²، بما يحمي أرضه وأبناءه وثرواته.

وشدّد على أهمية الحفاظ على الشراكة الوطنية والتوازن، مؤكداً ضرورة تعزيز دور المكوّنات كافة، ولا سيما الدور الذي تلعبه الطائفة الكاثوليكية في الحياة الوطنية.

، عرض الوفد أوضاع الرابطة ونشاطاتها، وأكد أهمية تفعيل الحضور الكاثوليكي في الشأن العام، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الهوية اللبنانية والتنوع الذي يميّز المجتمع.

Advertisement