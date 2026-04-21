رسالة عاجلة من أفيخاي أدرعي إلى سكان جنوب لبنان

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، رسالة عاجلة إلى سكان ، وقال "نُجدّد تأكيدنا انه خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل الجيش الإسرائيليّ تمركزه في مواقعه في جنوب في مواجهة النشاطات المستمرة لـ" ".



وأضاف أدرعي: "نعود ونُحذّر انه وحرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم وحتى إشعار آخر انتم مطالبون بعدم التحرك جنوب خط القرى المعروضة ومحيطها، بالاضافة إلى ذلك يرجى منكم عدم العبور والعودة إلى القرى التالية:



البياضة، شاما، طير حرفا, ابو شاش، ، الناقورة، ظهيرة، مطمورة, يارين، الجبين, ام توته، الزلوطية، بستان، شیحین، مروحين، راميه (بنت جبيل)، بيت ليف، صلحانة، عيتا الشعب، حنين، الطيري، رشاف، یارون، مارون الرأس، بنت ، عيناتا، ، عيترون، بليدا، محيبب، ميس الجبل، قلعة دبا، حولا، مركبا، طلوسة، بني ، رب الثلاثين، العديسة ، كفركلا، الطيبة (مرجعيون)، دير سریان، قنطرة، علمان (مرجعيون)، عدشيت ، القصير، ميسات، لبونة، اسكندرونة، شمعا، ججيم، الضهيرة، يرين، خربة الكسيف، دير سريان، الخيام، صليب، مزرعة سردة، مجيدية.

