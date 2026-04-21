Advertisement

دريان استقبل سفير استراليا ووفديّ "لجنة الحوار الإسلامي - المسيحي" و"المنتدى الإسلامي الوطني"

21-04-2026 | 05:58
دريان استقبل سفير استراليا ووفديّ لجنة الحوار الإسلامي - المسيحي والمنتدى الإسلامي الوطني
 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير أوستراليا توم ويلسون في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه الديبلوماسية، وتم البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين.



واستقبل المفتي دريان وفد اتحاد بلديات حاصبيا ومرجعيون بمبادرة من "اللقاء التنموي"، وحضور مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي، ضم الوفد: الشيخ وسام سليقا ممثلاً  شيخ العقل سامي أبي المنى ومستشاره، الأب فخري مراد ممثلاً المطران الياس الكفوري، رئيس اتحاد بلديات الحاصباني رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا، رئيس اتحاد بلديات العرقوب د. قاسم القادري، رئيس بلدية راشيا الفخار ونائب رئيس اتحاد بلديات العرقوب بيار عطا الله، وعن اللقاء التنموي د. زياد ظاهر ود. محمد ذياب.



عرض الوفد الواقع الصعب الذي تعيشه منطقة حاصبيا والعرقوب، لا سيما القرى الصامدة في العرقوب، في ظل التهديدات اليومية من العدو الصهيوني، واستمرار الغياب شبه الكامل للدولة بمؤسساتها الخدماتية، ما يزيد من معاناة الأهالي ويضعف مقومات صمودهم في أرضهم.



وطالب الوفد بضرورة وضع خطة إنقاذ فورية للمنطقة ترتكز على تعزيز حضور الدولة بمختلف أجهزتها وفي طليعتها الجيش اللبناني، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الأمنية كافة من مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام، بالاضافة إلى إطلاق ورشة خدماتية وإنمائية عاجلة تعيد الثقة بين المواطن والدولة.



وأكد الوفد تمسّك أهالي المنطقة بخيار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبسلاح الجيش اللبناني كضامن وحيد للأمن والاستقرار، مشدداً على أن صمود الناس في أرضهم هو خط الدفاع الأول عن السيادة الوطنية.



وأبدى المفتي دريان كل الدعم والتجاوب، واعداً بنقل هذه الصرخة إلى المعنيين في الدولة، والعمل على متابعة هذه القضايا بما يسهم في تثبيت أهل المنطقة في أرضهم.



والتقى المفتي دريان "لجنة الحوار الإسلامي - المسيحي" ضم الوزير السابق عباس الحلبي والدكتور محمد السماك والأمير حارس شهاب، وتم التداول في عقد قمة روحية إسلامية – مسيحية في القريب العاجل.



 كما التقى رئيس وأعضاء "المنتدى الإسلامي الوطني" برئاسة جميل قاطرجي وتم البحث في الأوضاع العامة لا سيما في الشؤون المعيشية والاجتماعية وأوضاع أهالي بيروت.
Advertisement
Advertisement
