|
لبنان
إرتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان
Lebanon 24
21-04-2026
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في
لبنان
لشهر آذار 2026 إرتفاعا وقدره 4.91 في المئة بالنسبة لشهر شباط الثاني 2026، كما سجل التغيرالسنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في شهرآذار2026 نسبة 17.26 في المئة ، مقارنة بشهر آذار من العام 2025.
أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهرآذار على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:
– إرتفاعا في محافظة
بيروت
وقدره 2.88 في المئة.
– إرتفاعا في
محافظة جبل لبنان
وقدره 4.30 في المئة.
– إرتفاعا في
محافظة الشمال
وقدره 6.04 في المئة.
- إرتفاعا في محافظة
البقاع
وقدر 6.04 في المئة.
– إرتفاعا في
محافظة الجنوب
وقدره 5.33 في المئة.
– إرتنفاعا في
محافظة النبطية
وقدره 7.78 في المئة.
ونظرا للاوضاع الامنية الصعبة التي يمر بها لبنان جراء العدوان الاسرائيلي ، واستحالة جمع الاسعار في بعض المناطق التي تضررت كثيرا جراء هذا العدوان ، واجهت ادارة الاحصاء المركزي صعوبات كبيرة وتحديات ضخمة في عملية جمع اسعار السلع والخدمات.
لذلك، وبغية اصدار المؤشر في توقيته الاعتيادي ، تم اللجوء الى بعض الاساليب البديلة كالاسناد (imputation) والاعتماد على البيانات المتاحة الكترونيا ، بالاضافة الى اعتماد اسعار نقاط بيع مشتركة مع المناطق غير المتضررة كثيرا من هذا العدوان .
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، تمكنت ادارة الاحصاء المركزي من جمع عدد كبير من الاسعار، ما ساهم في اصدار المؤشر في توقيته الاعتيادي .
للاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة
الانترنت
الخاصة بالادارة على على: lb.gov.cas.www .
مواضيع ذات صلة
ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 1.9% خلال شباط
Lebanon 24
ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 1.9% خلال شباط
21/04/2026 17:24:58
21/04/2026 17:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الأغذية الأممية: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي
Lebanon 24
منظمة الأغذية الأممية: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي
21/04/2026 17:24:58
21/04/2026 17:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. هذا ما سجّلته أسعار الإستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني
Lebanon 24
بالأرقام.. هذا ما سجّلته أسعار الإستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني
21/04/2026 17:24:58
21/04/2026 17:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: هولندا ترصد 950 مليون يورو لتعويض ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران
Lebanon 24
رويترز: هولندا ترصد 950 مليون يورو لتعويض ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران
21/04/2026 17:24:58
21/04/2026 17:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد مجزرة سرايا النبطية.. عون يحتضن عائلات شهداء أمن الدولة: "لن نتخلى عنكم"
Lebanon 24
بعد مجزرة سرايا النبطية.. عون يحتضن عائلات شهداء أمن الدولة: "لن نتخلى عنكم"
10:16 | 2026-04-21
21/04/2026 10:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في مطمر في جبل جديتا... العثور على جثة سيّدة
Lebanon 24
في مطمر في جبل جديتا... العثور على جثة سيّدة
10:09 | 2026-04-21
21/04/2026 10:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب... تفجيرات وإحراق منازل
Lebanon 24
في الجنوب... تفجيرات وإحراق منازل
10:05 | 2026-04-21
21/04/2026 10:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في اتصال هاتفي مع عون.. أمير قطر جدّد دعمه للبنان وللمفاوضات الهادفة لوقف التصعيد
Lebanon 24
في اتصال هاتفي مع عون.. أمير قطر جدّد دعمه للبنان وللمفاوضات الهادفة لوقف التصعيد
10:00 | 2026-04-21
21/04/2026 10:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق
Lebanon 24
معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق
10:00 | 2026-04-21
21/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم
Lebanon 24
أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم
15:45 | 2026-04-20
20/04/2026 03:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن حادث ضهر البيدر... وفاة العسكري جان هيكل
Lebanon 24
آخر المعلومات عن حادث ضهر البيدر... وفاة العسكري جان هيكل
10:43 | 2026-04-20
20/04/2026 10:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوات" قد تدخل لبنان ضدّ "حزب الله".. قناة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
"قوات" قد تدخل لبنان ضدّ "حزب الله".. قناة إسرائيلية تكشف
16:30 | 2026-04-20
20/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه الحالات... قد تعود الحرب
Lebanon 24
في هذه الحالات... قد تعود الحرب
11:00 | 2026-04-20
20/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
15:32 | 2026-04-20
20/04/2026 03:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
10:16 | 2026-04-21
بعد مجزرة سرايا النبطية.. عون يحتضن عائلات شهداء أمن الدولة: "لن نتخلى عنكم"
10:09 | 2026-04-21
في مطمر في جبل جديتا... العثور على جثة سيّدة
10:05 | 2026-04-21
في الجنوب... تفجيرات وإحراق منازل
10:00 | 2026-04-21
في اتصال هاتفي مع عون.. أمير قطر جدّد دعمه للبنان وللمفاوضات الهادفة لوقف التصعيد
10:00 | 2026-04-21
معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق
09:34 | 2026-04-21
من مساء اليوم... ماذا سيشهد الأوتوستراد من قرطبا حتّى جبيل؟
فيديو
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
21/04/2026 17:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
21/04/2026 17:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
21/04/2026 17:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
