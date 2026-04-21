بلجيكا تنتقد اسرائيل: إجراءاتها في لبنان غير مقبولة بالمرة

21-04-2026 | 06:23
بلجيكا تنتقد اسرائيل: إجراءاتها في لبنان غير مقبولة بالمرة
قبيل اجتماعه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو ان إجراءات إسرائيل في لبنان "غير مقبولة بالمرة".  

وقال بريفو: "سلوك إسرائيل غير مقبول بالمرة. وبالطبع، يجب علينا التنديد بشدة بمبادرة حزب الله بشن الهجمات على إسرائيل، في محاولة منها لإبداء التضامن مع إيران، الأمر الذي زج بلبنان في حرب لم يكن يرغب بها. ونستنكر بشدة أيضا رد إسرائيل غير المتناسب والعشوائي".

وذكر بريفو أن بلجيكا تطالب بتعليق جزئي على الأقل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل موضحا أن بلاده "تدرك أن التعليق الكامل للاتفاقية أمر مستبعد على الأرجح نظرا لمواقف الدول الأوروبية المختلفة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا طلبت من الاتحاد الأوروبي مناقشة تعليق معاهدة الشراكة مع إسرائيل.

وقال ألباريس "طلبت إسبانيا، إلى جانب سلوفينيا وأيرلندا، بحث ومناقشة تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اليوم".

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني إن تعليق بند التجارة في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل سيكون "غير مناسب".


