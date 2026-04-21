قرار لوزير الماليّة يتعلّق بتقديم بيانات الضريبة على الرواتب والأجور

أصدر قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم بيانات لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2026، وتأدية الضريبة العائدة لها، وجاء فيه:



" المادة الأولى: تمدد لغاية 29/05/2026 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2026 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في وعلى موقع الإلكتروني".