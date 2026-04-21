تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل: التدمير المتعمد هو انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

Lebanon 24
21-04-2026 | 06:39
A-
A+
اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل: التدمير المتعمد هو انتهاك صارخ للمواثيق الدولية
اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل: التدمير المتعمد هو انتهاك صارخ للمواثيق الدولية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، بيان  لفت الى ان "الإتحاد " "إذ يراقب ببالغ الأسى والغضب عمليات التدمير الممنهجة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، والتي طالت مدينة بنت جبيل العزيزة وأحياءها السكنية وأسواقها الشعبية العريقة، نعلن عن استنكارنا الشديد لهذه الأعمال الهمجية التي تستهدف تراثاً إنسانياً وحضارياً لا يقدر بثمن، حيث تم هدم البيوت المدنية وسُويت الأبنية السكنية بالأرض، ودمرت الأسواق الشعبية التي ظلت صامدة لقرون، وشُردت العائلات التي كانت تجد في أزقتها دفء الألفة وعز الكرامة".



أضاف "الإتحاد ":"إن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، ولا سيما اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح. كما أنها تمثل محوًا متعمداً لذاكرة وهوية  الأجيال المتعاقبة.



وطالب الدولة اللبنانية والجيش والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية "بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات التي تطال أيضا كل البلدات التي عجز العدو عن كسرها في عيناثا وعيترون وميس الجبل وعيتا الشعب والخيام وغيرها. كما نطالب بمحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية، والعمل على إعادة إعمار ما دمر، وتعويض المتضررين، والحفاظ على ما تبقى من نسيج عمراني واجتماعي فريد".



وإذ عبر "الإتحاد" "عن تضامننا المطلق مع أبناء هذه المدينة الصامدة التي تمثل قلب الإتحاد النابض وركيزته الأساس"، أكد "أن محاولات طمس التاريخ لن تنجح، وأن روح هذه الأسواق والبيوت ستبقى حية في قلوب أهلها الأحرار".



وختم :"وليعلم القاصي والداني أن أهل الجنوب عموما، وأهل بنت جبيل خصوصا سيبقون متمسكين بأرضهم كالجذور التي تشبعت بالتضحيات ودماء الشهداء والجرحى. وستشهد الأيام أن صمودهم ليس مجرد بقاء، بل إصرار على الحياة والتاريخ وأن كل احتلال وطغيان إلى زوال".
Advertisement
الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

الشهداء

العزيزة

الخيام

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24