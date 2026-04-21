بيان لشركة طيران الشرق الأوسط... إليكم ما أعلنته عن الرحلات إلى الدوحة

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

تعلن – الخطوط الجوية عن اعادة تسيير رحلات الشركة من وإليها، بواقع 4 رحلات اسبوعياً اعتباراً من الأحد 26 نيسان 2026:

كما ستعمد الشركة الى زيادة عدد الرحلات من الدوحة وإليها بشكل تدريجي.



تعلن الشركة أنه، في ضوء إلغاء بعض الرحلات بسبب الأوضاع، سيتاح لجميع الركاب الذين أُلغيت رحلاتهم إلى كل من الدوحة وأربيل وبغداد وأبوظبي إعادة حجز تذاكرهم أو تعديل حجوزاتهم لمرة واحدة، بكل مرونة ودون أي رسوم إضافية أو فروقات في الأسعار، وذلك حتى 30 نيسان 2026.



لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb



يبقى الوضع متغيراً، وقد تطرأ تعديلات على جداول الرحلات في وقت قصير، لذا يُرجى من الركاب الكرام مراجعة MEA Call Center أو الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع عل آخر التعديلات.