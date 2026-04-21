بري دعا الى جلسة مشتركة للجان النيابية الخميس المقبل

دعا لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الدفاع والداخلية والبلديات ، الشؤون الخارجية والمغتربين ، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، والإعلام والاتصالات إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 23 نيسان 2026، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي :



- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1834 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الاتحادية بشأن إنشاء مكاتب محلية وكالة للوكالة للتعاون الدولي .



- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي .



- اقتراح قانون الإعلام .



- اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض بشكل استثنائي.

