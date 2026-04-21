في الشمال... أطلق النار على إبنه!

أفادت مندوبة " "، أنّ ع.س أطلق النار على إبنه م.س، وأصابه في قدمه، في بحنين - ، بسبب خلافات عائليّة.

وبعد خروج م.س من المستشفى، أطلق إبن عمّه النار عليه، من دون إصابته.