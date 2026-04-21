تمديد مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي

أصدر قراراً مدّد بموجبه لغاية 29/5/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات المدينة (غ20) عن شهر آذار 2026، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح،





ويأتي هذا القرار إفساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد.

Advertisement