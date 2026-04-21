جعجع استقبل سفير الكويت.. وتشديد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها

استقبل "القوات اللبنانيّة" في معراب، السفير الجديد لدولة لدى محمد سلطان الشرجي، في زيارة اولى بعد تسلّمه مهماته الديبلوماسية، يرافقه المستشار حميدان الدلح والسكرتير الأول عبدالله خالد الديين، وذلك في حضور عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وروجيه راجح من الجهاز .







وتم خلال اللقاء عرضٌ الأوضاع العامة في والتطورات الإقليمية الراهنة، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين دولة الكويت والجمهورية ، وعلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال ذات الاهتمام المشترك.







كما شدد المجتمعون على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على المستويات السياسية والاقتصادية والإنمائية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة التعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.

