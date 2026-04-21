لبنان

جعجع استقبل سفير الكويت.. وتشديد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها

Lebanon 24
21-04-2026 | 07:36
جعجع استقبل سفير الكويت.. وتشديد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، السفير الجديد لدولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية محمد سلطان الشرجي، في زيارة اولى بعد تسلّمه مهماته الديبلوماسية، يرافقه المستشار عبد العزيز حميدان الدلح والسكرتير الأول عبدالله خالد الديين، وذلك في حضور عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وروجيه راجح من الجهاز .



وتم خلال اللقاء عرضٌ الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الإقليمية الراهنة، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما شدد المجتمعون على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على المستويات السياسية والاقتصادية والإنمائية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة التعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.
مواضيع ذات صلة
لقاء بين الشرع وزيلينسكي وبحث في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 17:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يبحث العلاقات الثنائية مع سفير أوكراني
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 17:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يستقبل السفير القطري ويبحث معه الأوضاع والعلاقات الثنائية
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 17:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط استقبل سفير دولة الكويت في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 17:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:16 | 2026-04-21
Lebanon24
10:09 | 2026-04-21
Lebanon24
10:05 | 2026-04-21
Lebanon24
10:00 | 2026-04-21
Lebanon24
10:00 | 2026-04-21
Lebanon24
09:34 | 2026-04-21
