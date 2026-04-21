حمادة بعد لقائه المطران عوده: لبنان بحاجة إلى إنقاذ

إستقبل متروبوليت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران ، النائب الذي قال بعد الزيارة:"‘عندما تبحث عن الصدق تلقاه في هذه المطرانية وتلقاه عند المتروبوليت الياس عوده. عندما تبحث عن الوطنية، عندما تبحث عن الثقافة، عن ، عن التجربة، عن الأخلاق تجدها جميعاً هنا. هذه الزيارة ليست سياسية ولكن لها معاني كثيرة. جئت، أنقل لسيدنا الياس كل الاحترام والمحبة التي يلقاها، ليس عند أشخاص مثلي، ليس عند نواب وسياسيين فقط بل عند الشعب اللبناني بمجمله الذي أكثر ما يفتقد، يفتقد اليوم إلى هذه المبادئ التي كل يوم أحد، بل كل يوم يعيدها علينا ويركز عليها المطران عوده. بحاجة إلى إنقاذ، إلى وحدة، إلى مصالحة، إلى التآلف حول رئاسة واعدة، إلى حكومة تحاول أن تعمل ما في وسعها، وحرام على من يتطاول على الرئيس وعلى الحكومة أن لا يتعظ بالكلام الذي يقوله كل يوم أحد سيدنا المطران عوده».

Advertisement