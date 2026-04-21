من نوع "الرأس الضخم"... العثور على سلحفاة نافقة في الميناء

أعلنت جمعية" كشاف البيئة" في ، في بيان، انها عثرت على سلحفاة نافقة من نوع ذات الرأس الضخم (Caretta caretta) والمهددة بالإنقراض، وهي في حالة متحللة على الشاطىء بالقرب من منطقة الحمام المقلوب في - .





ونبه مفوض البيئة في الجمعية سنجر من "أن هذه الحالات تتكرر على شاطىء الميناء"، داعيا الصيادين والإدارات المختصة، لا سيما إلى "الاهتمام أكثر بحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض".





ورأى ضرورة "ألا تقتصر جهود حماية البيئة البحرية على تنظيم حملات لتنظيف الشواطئ، بل المطلوب تكثيف التوعية والمراقبة وضبط الجهات التي ترمي مخلفاتها على الشواطئ وفي البحر خاصة مع اقتراب للسلاحف البحرية والذي يصادف في الخامس من أيار".

