لجنة أهالي ضحايا انفجار التليل زارت نقيب محامي الشمال مطالبة بتحريك الملف بفعالية أكبر

21-04-2026 | 07:50
لجنة أهالي ضحايا انفجار التليل زارت نقيب محامي الشمال مطالبة بتحريك الملف بفعالية أكبر
استقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال مروان ضاهر في مكتبه في دار النقابة، وفدا من لجنة أهالي ضحايا وجرحى انفجار بلدة التليل العكارية، في زيارة خصصت للبحث في آخر مستجدات الملف القضائي المنظور أمام المجلس العدلي.



خلال اللقاء، ووفق بيان، "عرض أعضاء اللجنة المعاناة المستمرة التي يعيشها أهالي الشهداء والمصابون، معربين عن قلقهم من بطء الإجراءات القضائية."



وشدد الوفد على "ضرورة تحريك الملف بفعالية أكبر لضمان الوصول إلى الحقيقة الكاملة ومحاسبة كافة المتورطين والمسببين لهذه المأساة التي هزت لبنان وعكار".



من جانبه، رحب النقيب ضاهر بالوفد، مؤكداً " أن نقابة المحامين تضع قضية انفجار التليل في رأس أولوياتها الحقوقية"، وأشار إلى "أن النقابة، تتابع أدق التفاصيل القانونية والجلسات المنعقدة أمام المجلس العدلي، ولن تدخر جهداً في سبيل إحقاق الحق".



وختم :" إن وجع أهالي التليل هو وجعنا جميعاً، والعدالة مطلبنا دائما، ونحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب الضحايا وأهاليهم حتى يصدر الحكم العادل والنهائي الذي ينصف دماء المظلومين التي سقطت ".
