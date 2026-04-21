لجنة أهالي ضحايا انفجار التليل زارت نقيب محامي الشمال مطالبة بتحريك الملف بفعالية أكبر

استقبل في والشمال في مكتبه النقابة، وفدا من لجنة أهالي ضحايا وجرحى انفجار بلدة التليل العكارية، في زيارة خصصت للبحث في آخر مستجدات الملف القضائي المنظور أمام .







خلال اللقاء، ووفق بيان، "عرض المعاناة المستمرة التي يعيشها أهالي والمصابون، معربين عن قلقهم من بطء الإجراءات القضائية."







وشدد الوفد على "ضرورة تحريك الملف بفعالية أكبر لضمان الوصول إلى الحقيقة الكاملة ومحاسبة كافة المتورطين والمسببين لهذه المأساة التي هزت وعكار".







من جانبه، رحب النقيب بالوفد، مؤكداً " أن تضع قضية انفجار التليل في رأس أولوياتها الحقوقية"، وأشار إلى "أن النقابة، تتابع أدق التفاصيل القانونية والجلسات المنعقدة أمام المجلس العدلي، ولن تدخر جهداً في سبيل إحقاق الحق".







وختم :" إن وجع أهالي التليل هو وجعنا جميعاً، والعدالة مطلبنا دائما، ونحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب الضحايا وأهاليهم حتى يصدر الحكم العادل والنهائي الذي ينصف دماء المظلومين التي سقطت ".



