رجي شارك في اجتماع عربي طارئ لمجلس جامعة الدول العربية





شارك والمغتربين يوسف رجي في اجتماع طارئ لمجلس على المستوى الوزاري، عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بدعوة من دولة التي تترأس الحالية العادية للمجلس الوزاري للجامعة، وتمحور حول الهجمات غير المشروعة على ، والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على في هذا الشأن.

وأدان الوزراء المشاركون التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز، مطالبين بإلزام بتعويض الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

كما أعربوا عن رفضهم القاطع واستنكارهم الشديد لاستمرار إيران في تمويل الفصائل المسلحة الموالية لها وتسليحها وتحريكها في عدد من الدول العربية، بما يخدم أجنداتها على حساب استقرار المنطقة.

وطالب الوزراء بتحمّل مسؤولياته كاملةً في حفظ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

