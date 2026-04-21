لبنان
رجي شارك في اجتماع عربي طارئ لمجلس جامعة الدول العربية
Lebanon 24
21-04-2026
|
08:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي في اجتماع طارئ لمجلس
جامعة الدول العربية
على المستوى الوزاري، عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بدعوة من دولة
البحرين
التي تترأس
الدورة
الحالية العادية للمجلس الوزاري للجامعة، وتمحور حول الهجمات
الإيرانية
غير المشروعة على
الدول العربية
، والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على
طهران
في هذا الشأن.
وأدان الوزراء المشاركون التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز، مطالبين بإلزام
إيران
بتعويض الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.
كما أعربوا عن رفضهم القاطع واستنكارهم الشديد لاستمرار إيران في تمويل الفصائل المسلحة الموالية لها وتسليحها وتحريكها في عدد من الدول العربية، بما يخدم أجنداتها على حساب استقرار المنطقة.
وطالب الوزراء
مجلس الأمن الدولي
بتحمّل مسؤولياته كاملةً في حفظ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
