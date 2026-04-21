تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
أبي المنى: عقد القمة الروحية ضرورة وجودية وليس لقاءً بروتوكولياً
Lebanon 24
21-04-2026
|
08:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت دار طائفة
الموحدين
الدروز
في
فردان
حراكاً دينياً ووطنيّاً بارزاً، حيث استقبل شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى وفوداً روحية واجتماعية، تركّزت لقاءاتها على تعزيز التضامن الداخلي في ظل مرحلة وقف إطلاق النار والمخاطر التي تتهدد
لبنان
.
وبحث شيخ العقل مع وفد من "لجنة الحوار الإسلامي المسيحي"، ضم الوزير السابق عباس الحلبي والدكتور محمد السماك وحارس شهاب، إمكانية عقد قمة روحية جامعة.
وأكد أبي المنى أن هذا اللقاء المقترح ليس "بروتوكولياً"، بل ضرورة وطنية لإعلاء صوت العقل وقطع الطريق على الخطاب التحريضي الذي يغذي الفتنة، مشدداً على أهمية الالتفاف حول
مؤسسات الدولة
ودعم
الجيش اللبناني
في حفظ السلم الأهلي.
وفي لقاء منفصل مع وفد من قضاء حاصبيا والعرقوب، ضم مفتي حاصبيا ومرجعيون وفعاليات بلدية وروحية، استمع شيخ العقل إلى هواجس أبناء المناطق الحدودية ومطالبهم بالرعاية الرسمية وبقاء الجيش في مواقعه.
وعبر أبي المنى عن تضامنه الكامل مع صمود الجنوبيين، مندداً في الوقت نفسه بالاعتداء الذي تعرضت له بعثة "اليونيفيل" في بلدة الغندورية، والذي أدى لاستشهاد جندي فرنسي، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
وحيا شيخ العقل احتضان اللبنانيين للنازحين كنموذج للتكافل الوطني، آملًا أن يتحول وقف إطلاق النار إلى مسار دائم ينهي الحرب وآثارها الكارثية.
وشدد على ضرورة الحفاظ على المرتكزات الوطنية وعدم تحميل طائفة بعينها مسؤولية وتبعات الحرب، مؤكداً أن المرحلة تقتضي الارتقاء بالمسؤولية لحماية كيان لبنان ووجوده.
مواضيع ذات صلة
أبي رميا في ذكرى 13 نيسان: الوحدة ليست خيارًا بل ضرورة
Lebanon 24
أبي رميا في ذكرى 13 نيسان: الوحدة ليست خيارًا بل ضرورة
21/04/2026 19:47:49
21/04/2026 19:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: وجود قواتنا في جنوب لبنان إجراء تكتيكي على الحدود وليس عملية برية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: وجود قواتنا في جنوب لبنان إجراء تكتيكي على الحدود وليس عملية برية
21/04/2026 19:47:49
21/04/2026 19:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي المنى يحيي ذكرى كمال جنبلاط
Lebanon 24
أبي المنى يحيي ذكرى كمال جنبلاط
21/04/2026 19:47:49
21/04/2026 19:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي المنى شارك في احتفال يوم التأسيس السعودي ويؤكد على عمق العلاقات الثنائية
Lebanon 24
أبي المنى شارك في احتفال يوم التأسيس السعودي ويؤكد على عمق العلاقات الثنائية
21/04/2026 19:47:49
21/04/2026 19:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش اللبناني
مؤسسات الدولة
الدكتور محمد
الموحدين
الإسلام
مرجعيون
إسلامي
الدروز
تابع
قد يعجبك أيضاً
هيكل يلتقي بلاسخارت في اليرزة: بحث التطورات في لبنان والمنطقة
Lebanon 24
هيكل يلتقي بلاسخارت في اليرزة: بحث التطورات في لبنان والمنطقة
12:46 | 2026-04-21
21/04/2026 12:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بين اعتراض "حزب الله" وإصرار الدولة.. هل يتحمّل لبنان كلفة التفاوض المباشر؟
Lebanon 24
بين اعتراض "حزب الله" وإصرار الدولة.. هل يتحمّل لبنان كلفة التفاوض المباشر؟
12:30 | 2026-04-21
21/04/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة لوزير الاتصالات في مستودع "تاتش": دمج وتوسعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية
Lebanon 24
جولة لوزير الاتصالات في مستودع "تاتش": دمج وتوسعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية
12:12 | 2026-04-21
21/04/2026 12:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل هذا المبلغ.. إخلاء سبيل عنصرين من "الحزب"
Lebanon 24
مقابل هذا المبلغ.. إخلاء سبيل عنصرين من "الحزب"
12:12 | 2026-04-21
21/04/2026 12:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تفرج عن شخص اختطفته اليوم من جنوب لبنان
Lebanon 24
إسرائيل تفرج عن شخص اختطفته اليوم من جنوب لبنان
12:05 | 2026-04-21
21/04/2026 12:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم
Lebanon 24
أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم
15:45 | 2026-04-20
20/04/2026 03:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوات" قد تدخل لبنان ضدّ "حزب الله".. قناة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
"قوات" قد تدخل لبنان ضدّ "حزب الله".. قناة إسرائيلية تكشف
16:30 | 2026-04-20
20/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
15:32 | 2026-04-20
20/04/2026 03:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
Lebanon 24
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
01:15 | 2026-04-21
21/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
02:07 | 2026-04-21
21/04/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:46 | 2026-04-21
هيكل يلتقي بلاسخارت في اليرزة: بحث التطورات في لبنان والمنطقة
12:30 | 2026-04-21
بين اعتراض "حزب الله" وإصرار الدولة.. هل يتحمّل لبنان كلفة التفاوض المباشر؟
12:12 | 2026-04-21
جولة لوزير الاتصالات في مستودع "تاتش": دمج وتوسعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية
12:12 | 2026-04-21
مقابل هذا المبلغ.. إخلاء سبيل عنصرين من "الحزب"
12:05 | 2026-04-21
إسرائيل تفرج عن شخص اختطفته اليوم من جنوب لبنان
12:05 | 2026-04-21
الراعي استقبل عبد المسيح في بكركي: بحث بالأوضاع والتطورات
فيديو
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
21/04/2026 19:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
21/04/2026 19:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
21/04/2026 19:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24