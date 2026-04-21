تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبي المنى: عقد القمة الروحية ضرورة وجودية وليس لقاءً بروتوكولياً

Lebanon 24
21-04-2026 | 08:17
A-
A+
أبي المنى: عقد القمة الروحية ضرورة وجودية وليس لقاءً بروتوكولياً
أبي المنى: عقد القمة الروحية ضرورة وجودية وليس لقاءً بروتوكولياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت دار طائفة الموحدين الدروز في فردان حراكاً دينياً ووطنيّاً بارزاً، حيث استقبل شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى وفوداً روحية واجتماعية، تركّزت لقاءاتها على تعزيز التضامن الداخلي في ظل مرحلة وقف إطلاق النار والمخاطر التي تتهدد لبنان.

وبحث شيخ العقل مع وفد من "لجنة الحوار الإسلامي المسيحي"، ضم الوزير السابق عباس الحلبي والدكتور محمد السماك وحارس شهاب، إمكانية عقد قمة روحية جامعة.
 
وأكد أبي المنى أن هذا اللقاء المقترح ليس "بروتوكولياً"، بل ضرورة وطنية لإعلاء صوت العقل وقطع الطريق على الخطاب التحريضي الذي يغذي الفتنة، مشدداً على أهمية الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعم الجيش اللبناني في حفظ السلم الأهلي.

وفي لقاء منفصل مع وفد من قضاء حاصبيا والعرقوب، ضم مفتي حاصبيا ومرجعيون وفعاليات بلدية وروحية، استمع شيخ العقل إلى هواجس أبناء المناطق الحدودية ومطالبهم بالرعاية الرسمية وبقاء الجيش في مواقعه.
 
وعبر أبي المنى عن تضامنه الكامل مع صمود الجنوبيين، مندداً في الوقت نفسه بالاعتداء الذي تعرضت له بعثة "اليونيفيل" في بلدة الغندورية، والذي أدى لاستشهاد جندي فرنسي، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

وحيا شيخ العقل احتضان اللبنانيين للنازحين كنموذج للتكافل الوطني، آملًا أن يتحول وقف إطلاق النار إلى مسار دائم ينهي الحرب وآثارها الكارثية.
 
وشدد على ضرورة الحفاظ على المرتكزات الوطنية وعدم تحميل طائفة بعينها مسؤولية وتبعات الحرب، مؤكداً أن المرحلة تقتضي الارتقاء بالمسؤولية لحماية كيان لبنان ووجوده.
Advertisement
الجيش اللبناني

مؤسسات الدولة

الدكتور محمد

الموحدين

الإسلام

مرجعيون

إسلامي

الدروز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:46 | 2026-04-21
Lebanon24
12:30 | 2026-04-21
Lebanon24
12:12 | 2026-04-21
Lebanon24
12:12 | 2026-04-21
Lebanon24
12:05 | 2026-04-21
Lebanon24
12:05 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24