أبي المنى: عقد القمة الروحية ضرورة وجودية وليس لقاءً بروتوكولياً

شهدت دار طائفة في حراكاً دينياً ووطنيّاً بارزاً، حيث استقبل شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى وفوداً روحية واجتماعية، تركّزت لقاءاتها على تعزيز التضامن الداخلي في ظل مرحلة وقف إطلاق النار والمخاطر التي تتهدد .



وبحث شيخ العقل مع وفد من "لجنة الحوار الإسلامي المسيحي"، ضم الوزير السابق عباس الحلبي والدكتور محمد السماك وحارس شهاب، إمكانية عقد قمة روحية جامعة.

وأكد أبي المنى أن هذا اللقاء المقترح ليس "بروتوكولياً"، بل ضرورة وطنية لإعلاء صوت العقل وقطع الطريق على الخطاب التحريضي الذي يغذي الفتنة، مشدداً على أهمية الالتفاف حول ودعم في حفظ السلم الأهلي.



وفي لقاء منفصل مع وفد من قضاء حاصبيا والعرقوب، ضم مفتي حاصبيا ومرجعيون وفعاليات بلدية وروحية، استمع شيخ العقل إلى هواجس أبناء المناطق الحدودية ومطالبهم بالرعاية الرسمية وبقاء الجيش في مواقعه.

وعبر أبي المنى عن تضامنه الكامل مع صمود الجنوبيين، مندداً في الوقت نفسه بالاعتداء الذي تعرضت له بعثة "اليونيفيل" في بلدة الغندورية، والذي أدى لاستشهاد جندي فرنسي، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.



وحيا شيخ العقل احتضان اللبنانيين للنازحين كنموذج للتكافل الوطني، آملًا أن يتحول وقف إطلاق النار إلى مسار دائم ينهي الحرب وآثارها الكارثية.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المرتكزات الوطنية وعدم تحميل طائفة بعينها مسؤولية وتبعات الحرب، مؤكداً أن المرحلة تقتضي الارتقاء بالمسؤولية لحماية كيان لبنان ووجوده.