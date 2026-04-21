تنبيه من وزارة الأشغال.. أشغال صيانة تبدأ الأربعاء: ما المطلوب من السائقين؟

أصدرت بياناً أعلنت فيه عن انطلاق أعمال الصيانة والتأهيل على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي (بيروت – طرابلس)، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين عمشيت والمدفون، وذلك ضمن مشروع " على السكة" الهادف لتحسين البنية التحتية والسلامة المرورية.



ومن المقرر أن تستمر ورشة العمل لمدة عشرة أيام، تبدأ من يوم الأربعاء 22 نيسان 2026، مع الوزارة بإنهاء الأشغال وفق الجدول المحدد.



وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة تعاون المواطنين والتقيد بتوجيهات القوى الأمنية والإشارات المرورية في موقع الأشغال، ضماناً لسلامة المارة وتسهيلاً لحركة المرور حتى إنجاز المهام المطلوبة.

