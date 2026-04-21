غادرت منزلها منذ 6 أيام ولم تعد.. هل من يعرف شيئًا عن ماري بال؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص صورة المفقودة القاصر:



ماري بال الأعرج (مواليد عام 2010، لبنانيّة)

التي غادرت بتاريخ 15-04-2026، منزل ذويها الكائن في بلدة غلبون- ، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر لحفد في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: 945852-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

