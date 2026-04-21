تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مساعدات إنسانية وعينية من روسيا للبنان.. وبروتوكول استلام في المطار

21-04-2026 | 09:06
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، صباح اليوم، طائرة مساعدات قادمة من روسيا الاتحادية، تحمل مساعدات إنسانية للنازحين وهبة عينية مخصصة للمديرية العامة للدفاع المدني.

وكان في استقبال الطائرة المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، والسفير الروسي ألكسندر روداكوف، حيث جرى توقيع بروتوكول استلام الهبة المخصصة لتعزيز قدرات الدفاع المدني في مهامه الإنسانية بمختلف المناطق اللبنانية.

وأكد السفير روداكوف أن هذه المبادرة تعكس علاقات الصداقة والتعاون بين روسيا ولبنان، مشدداً على حرص بلاده على مواصلة دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، وفي مقدمتها الدفاع المدني، لدورها المحوري في حماية المدنيين والاستجابة للطوارئ.

من جانبه، وجه العميد الركن عماد خريش الشكر لروسيا قيادةً وشعباً ولوزارة الطوارئ الروسية والسفير روداكوف، مشيراً إلى أن هذه الهبة تأتي في توقيت حيوي؛ إذ تسهم في تخفيف معاناة النازحين من جهة، وتعزز القدرات العملانية والجهوزية للدفاع المدني من جهة أخرى، بما يمكنه من الاستجابة الفاعلة للمهمات الموكلة إليه على كامل الأراضي اللبنانية.
مطار رفيق الحريري

المدير العام

رفيق الحريري

صباح اليوم

اللبنانية

النازحين

الحريري

المطار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:46 | 2026-04-21
Lebanon24
12:41 | 2026-04-21
Lebanon24
12:30 | 2026-04-21
Lebanon24
12:12 | 2026-04-21
Lebanon24
12:12 | 2026-04-21
Lebanon24
12:05 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24