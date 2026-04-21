مساعدات إنسانية وعينية من روسيا للبنان.. وبروتوكول استلام في المطار

وصلت إلى الدولي في ، ، طائرة مساعدات قادمة من الاتحادية، تحمل مساعدات إنسانية للنازحين عينية مخصصة للمديرية العامة للدفاع المدني.



وكان في استقبال الطائرة للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، والسفير الروسي ألكسندر روداكوف، حيث جرى توقيع بروتوكول استلام الهبة المخصصة لتعزيز قدرات الدفاع المدني في مهامه الإنسانية بمختلف المناطق .



وأكد السفير روداكوف أن هذه المبادرة تعكس علاقات الصداقة والتعاون بين روسيا ولبنان، مشدداً على حرص بلاده على مواصلة دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، وفي مقدمتها الدفاع المدني، لدورها المحوري في حماية المدنيين والاستجابة للطوارئ.



من جانبه، وجه العميد الركن عماد خريش الشكر لروسيا قيادةً وشعباً ولوزارة الطوارئ الروسية والسفير روداكوف، مشيراً إلى أن هذه الهبة تأتي في توقيت حيوي؛ إذ تسهم في تخفيف معاناة من جهة، وتعزز القدرات العملانية والجهوزية للدفاع المدني من جهة أخرى، بما يمكنه من الاستجابة الفاعلة للمهمات الموكلة إليه على كامل الأراضي اللبنانية.

