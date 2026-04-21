تنسيق بين رسامني ومجلس البحوث لمتابعة أضرار البنى التحتية والمباني الحكومية

أجرى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني جولة شملت ولقاءات إنمائية، حيث استهلها بزيارة مركز الشؤون الرئاسية في المجلس للاطلاع على آليات حديثة لتقويم الأضرار تعتمد على الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي. كما تابع عرضاً لمنصة (Dashboard) المخصصة لرصد بيانات المرافئ والطرق والمرافق الحيوية يومياً في الأزمات، مع التركيز على تنسيق الجهود لمسح أضرار البنى التحتية والمباني الرسمية.



وفي سياق الملفات المناطقية، بحث الوزير رسامني مع شؤوناً إنمائية تخص قضاء ، تركزت على مشاريع تزفيت وصيانة طرقات بسكنتا وعدة بلدات متنية، إلى جانب استكمال أعمال معالجة الانهيار الواقع على طريق وادي الجماجم.



كما عقد الوزير اجتماعاً مع وفد من بلدية بسكنتا، خُصص لاستعراض المطالب الإنمائية للبلدة، وفي مقدمها تأهيل شبكة الطرق وتحسين وضع البنى التحتية فيها.

