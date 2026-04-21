لبنان

تنسيق بين رسامني ومجلس البحوث لمتابعة أضرار البنى التحتية والمباني الحكومية

Lebanon 24
21-04-2026 | 09:16
تنسيق بين رسامني ومجلس البحوث لمتابعة أضرار البنى التحتية والمباني الحكومية
أجرى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني جولة شملت المجلس الوطني للبحوث العلمية ولقاءات إنمائية، حيث استهلها بزيارة مركز الشؤون الرئاسية في المجلس للاطلاع على آليات حديثة لتقويم الأضرار تعتمد على الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي. كما تابع عرضاً لمنصة (Dashboard) المخصصة لرصد بيانات المرافئ والطرق والمرافق الحيوية يومياً في الأزمات، مع التركيز على تنسيق الجهود لمسح أضرار البنى التحتية والمباني الرسمية.

وفي سياق الملفات المناطقية، بحث الوزير رسامني مع النائب إبراهيم كنعان شؤوناً إنمائية تخص قضاء المتن الشمالي، تركزت على مشاريع تزفيت وصيانة طرقات بسكنتا وعدة بلدات متنية، إلى جانب استكمال أعمال معالجة الانهيار الواقع على طريق وادي الجماجم.

كما عقد الوزير اجتماعاً مع وفد من بلدية بسكنتا، خُصص لاستعراض المطالب الإنمائية للبلدة، وفي مقدمها تأهيل شبكة الطرق وتحسين وضع البنى التحتية فيها.
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط 4 صواريخ في بلدة المطلة وتسجيل أضرار في البنى التحتية
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 19:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية وألحقنا أضرارا كبيرة بصناعات الصلب والبتروكيماويات
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 19:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام عقد إجتماعاً خُصّص لمتابعة الاحتياجات المناطقية وتنسيق الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات موجات النزوح
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 19:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني: البنى التحتية لا تزال محمية حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 19:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:46 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:41 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:12 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:12 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
