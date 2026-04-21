لبنان
تنسيق بين رسامني ومجلس البحوث لمتابعة أضرار البنى التحتية والمباني الحكومية
Lebanon 24
21-04-2026
|
09:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني جولة شملت
المجلس الوطني للبحوث العلمية
ولقاءات إنمائية، حيث استهلها بزيارة مركز الشؤون الرئاسية في المجلس للاطلاع على آليات حديثة لتقويم الأضرار تعتمد على الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي. كما تابع عرضاً لمنصة (Dashboard) المخصصة لرصد بيانات المرافئ والطرق والمرافق الحيوية يومياً في الأزمات، مع التركيز على تنسيق الجهود لمسح أضرار البنى التحتية والمباني الرسمية.
وفي سياق الملفات المناطقية، بحث الوزير رسامني مع
النائب إبراهيم كنعان
شؤوناً إنمائية تخص قضاء
المتن الشمالي
، تركزت على مشاريع تزفيت وصيانة طرقات بسكنتا وعدة بلدات متنية، إلى جانب استكمال أعمال معالجة الانهيار الواقع على طريق وادي الجماجم.
كما عقد الوزير اجتماعاً مع وفد من بلدية بسكنتا، خُصص لاستعراض المطالب الإنمائية للبلدة، وفي مقدمها تأهيل شبكة الطرق وتحسين وضع البنى التحتية فيها.
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط 4 صواريخ في بلدة المطلة وتسجيل أضرار في البنى التحتية
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط 4 صواريخ في بلدة المطلة وتسجيل أضرار في البنى التحتية
وزير الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية وألحقنا أضرارا كبيرة بصناعات الصلب والبتروكيماويات
وزير الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية وألحقنا أضرارا كبيرة بصناعات الصلب والبتروكيماويات
سلام عقد إجتماعاً خُصّص لمتابعة الاحتياجات المناطقية وتنسيق الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات موجات النزوح
سلام عقد إجتماعاً خُصّص لمتابعة الاحتياجات المناطقية وتنسيق الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات موجات النزوح
رسامني: البنى التحتية لا تزال محمية حتى الآن
رسامني: البنى التحتية لا تزال محمية حتى الآن
هيكل يلتقي بلاسخارت في اليرزة: بحث التطورات في لبنان والمنطقة
هيكل يلتقي بلاسخارت في اليرزة: بحث التطورات في لبنان والمنطقة
الجيش الإسرائيلي يزعم: حزب الله أطلق صواريخ باتجاه قواتنا جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يزعم: حزب الله أطلق صواريخ باتجاه قواتنا جنوبي لبنان
بين اعتراض "حزب الله" وإصرار الدولة.. هل يتحمّل لبنان كلفة التفاوض المباشر؟
بين اعتراض "حزب الله" وإصرار الدولة.. هل يتحمّل لبنان كلفة التفاوض المباشر؟
جولة لوزير الاتصالات في مستودع "تاتش": دمج وتوسعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية
جولة لوزير الاتصالات في مستودع "تاتش": دمج وتوسعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية
مقابل هذا المبلغ.. إخلاء سبيل عنصرين من "الحزب"
مقابل هذا المبلغ.. إخلاء سبيل عنصرين من "الحزب"
أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم
أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم
"قوات" قد تدخل لبنان ضدّ "حزب الله".. قناة إسرائيلية تكشف
"قوات" قد تدخل لبنان ضدّ "حزب الله".. قناة إسرائيلية تكشف
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
