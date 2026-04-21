في اتصال هاتفي مع عون.. أمير قطر جدّد دعمه للبنان وللمفاوضات الهادفة لوقف التصعيد

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتداول معه في آخر التطورات المرتبطة بالوضع في بعد وقف إطلاق النار.



وخلال الاتصال أكد امير قطر للرئيس عون دعمه لمواقفه، وللخطوات التي اتخذها لوقف التصعيد العسكري، وفي مقدمها المفاوضات الثنائية المباشرة التي تهدف إلى وقف الأعمال العسكرية، وانسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق التي تحتلها في الجنوب وانتشار حتى الحدود الجنوبية، وغيرها من النقاط التي تحقق بسط سلطة على كامل أراضيها. وجدد امير قطر وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني واستعدادها للمساعدة في انهاء معاناته.



وشكر امير قطر على مواقفه الداعمة للبنان والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن تقديره للدور القطري في المساعدة على تحقيق ما يعمل له رئيس الجمهورية من اجل مصلحة لبنان وشعبه، كما شكره على المساعدات القطرية الدائمة والمستمرة لاسيما تلك المخصصة لمساعدة الذين اضطرّوا إلى النزوح قسراً من منازلهم وقراهم.



واتفق الرئيس عون وامير قطر على استمرار التواصل بينهما لمتابعة التطورات.

