18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
لبنان
بعد مجزرة سرايا النبطية.. عون يحتضن عائلات شهداء أمن الدولة: "لن نتخلى عنكم"
Lebanon 24
21-04-2026
|
10:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمناسبة مرور ذكرى استشهاد 13 عسكرياً من
أمن الدولة
في الاعتداء الذي طال مبنى مديرية
النبطية
في السرايا الحكومي، زار
المدير العام
لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، يرافقه أهالي
الشهداء
.
وقدم رئيس الجمهورية خلال اللقاء واجب التعزية للعائلات، مشدداً على أن الدولة متمسكة بالوقوف إلى جانب أهالي شهدائها ولن تتخلى عن أبنائها الصامدين في وجه التحديات.
وكان اللواء لاوندس قد استبق الزيارة بلقاء عائلات الشهداء في مكتبه بالمقر العام، بحضور
نائب المدير العام
وكبار الضباط، حيث أعرب عن مواساته العميقة وتضامن المديرية الكامل معهم، مؤكداً أن حجم التضحيات الجسام لن يزيد الجهاز إلا إصراراً على مواصلة القيام بواجباته الوطنية ومهماته الأمنية.
