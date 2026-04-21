بعد مجزرة سرايا النبطية.. عون يحتضن عائلات شهداء أمن الدولة: "لن نتخلى عنكم"

بمناسبة مرور ذكرى استشهاد 13 عسكرياً من في الاعتداء الذي طال مبنى مديرية في السرايا الحكومي، زار لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس رئيس الجمهورية ، يرافقه أهالي .



وقدم رئيس الجمهورية خلال اللقاء واجب التعزية للعائلات، مشدداً على أن الدولة متمسكة بالوقوف إلى جانب أهالي شهدائها ولن تتخلى عن أبنائها الصامدين في وجه التحديات.



وكان اللواء لاوندس قد استبق الزيارة بلقاء عائلات الشهداء في مكتبه بالمقر العام، بحضور وكبار الضباط، حيث أعرب عن مواساته العميقة وتضامن المديرية الكامل معهم، مؤكداً أن حجم التضحيات الجسام لن يزيد الجهاز إلا إصراراً على مواصلة القيام بواجباته الوطنية ومهماته الأمنية.

Advertisement