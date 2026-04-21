الكتائب: اعترافات طهران كشفت ارتهان قرار الحرب والسلم للأجندة الإيرانية

أكد المكتب السياسي لحزب "الكتائب "، إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، دعمه لمواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المتمسكة بانتزاع القرار اللبناني الحر من أي جهة خارجية، وحصر حق اتخاذ القرارات بالدولة اللبنانية وحدها بما يضمن الاستقرار الدائم.



ودعا الحزب في بيان إلى تسريع تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية لـ" "، مع التشديد على مواصلة التفاوض لوقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب وإعادة الأسرى.



واعتبر المكتب السياسي أن تهديدات مسؤولي "حزب الله" للدولة ورموزها بالاغتيال، والتلويح بمصير يشبه مصير الرئيس الأسبق أنور السادات، تتقاطع مع المواقف وتهديدات علي أكبر ولايتي للحكومة.

كما رأى أن تصريح محمد باقر قاليباف بأن قرار الحرب جاء بطلب إيراني، يسقط عن الحزب "صفة " ويعكس ارتهانه للخارج، داعياً السلطات لاتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية لمواجهة هذا الواقع.



كما استنكر الحزب استهداف قوات "اليونيفيل" الذي أدى لمقتل جندي فرنسي وإصابة آخرين، واصفاً إياه برسالة تهديد لأصدقاء ، مطالبًا باستكمال التحقيقات وإعلان أسماء المتورطين لإنزال أشد بحقهم.