تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

الكتائب: اعترافات طهران كشفت ارتهان قرار الحرب والسلم للأجندة الإيرانية

21-04-2026 | 10:35
A-
A+
الكتائب: اعترافات طهران كشفت ارتهان قرار الحرب والسلم للأجندة الإيرانية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد المكتب السياسي لحزب "الكتائب اللبنانية"، إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، دعمه لمواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المتمسكة بانتزاع القرار اللبناني الحر من أي جهة خارجية، وحصر حق اتخاذ القرارات بالدولة اللبنانية وحدها بما يضمن الاستقرار الدائم.

ودعا الحزب في بيان إلى تسريع تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية لـ"حزب الله"، مع التشديد على مواصلة التفاوض لوقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى.

واعتبر المكتب السياسي أن تهديدات مسؤولي "حزب الله" للدولة ورموزها بالاغتيال، والتلويح بمصير يشبه مصير الرئيس الأسبق أنور السادات، تتقاطع مع المواقف الإيرانية وتهديدات علي أكبر ولايتي للحكومة.
 
كما رأى أن تصريح محمد باقر قاليباف بأن قرار الحرب جاء بطلب إيراني، يسقط عن الحزب "صفة المقاومة" ويعكس ارتهانه للخارج، داعياً السلطات لاتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية لمواجهة هذا الواقع.

كما استنكر الحزب استهداف قوات "اليونيفيل" الذي أدى لمقتل جندي فرنسي وإصابة آخرين، واصفاً إياه برسالة تهديد لأصدقاء لبنان، مطالبًا الجيش اللبناني باستكمال التحقيقات وإعلان أسماء المتورطين لإنزال أشد العقوبات بحقهم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس البرلمان الإيراني: قرار الحرب والسلم والمفاوضات بيد المرشد ولم يصدر أي إذن للتفاوض
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 19:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس وزراء العراق: قرار الحرب والسلم قرار الدولة
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 19:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لا تراجع عن قرارنا باستعادة قرار الحرب والسلم
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 19:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرؤساء ميقاتي وسلام والسنيورة من عين التينة: نُؤيّد قرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 19:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:46 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:41 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:12 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:12 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:46 | 2026-04-21
Lebanon24
12:41 | 2026-04-21
Lebanon24
12:30 | 2026-04-21
Lebanon24
12:12 | 2026-04-21
Lebanon24
12:12 | 2026-04-21
Lebanon24
12:05 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24