كرامي تدين تدمير الاحتلال لمعهد الخيام الفني وتدعو لحماية المؤسسات التعليمية

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بياناً دانت فيه استمرار العدوان في استهداف المؤسسات التربوية والمهنية والرياضية، معتبرة أن هذه الانتهاكات تستوجب تصدي المحاكم الجنائية الدولية لضمان حماية التعليم في ظل النزاعات.



وكشفت عن إقدام الجيش الإسرائيلي المتوغل على تفخيخ وتفجير مبنى "معهد الخيام الفني" عند المدخل الجنوبي للبلدة (وادي العصافير) خلال ساعات الليل، مما أدى إلى تدميره بالكامل وإخفاء معالمه.

وأشار البيان إلى أن هذا التدمير يضاف إلى سجل استهداف المؤسسات التعليمية في الخيام، حيث سبق ودمر الجيش الإسرائيلي "ثانوية الخيام الرسمية" في الحي ، و"مدرسة عبدالله المتوسطة الرسمية" في وسط البلدة.



وكررت كرامي شجبها لتفجير المجمع المدرسي والمهني الذي أكدت خلوه من أي وجود عسكري أو مدني، مستصرخة الضمائر العالمية والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الفاعلة لتحييد المدنيين والمؤسسات التربوية، في ظل ما يدفعه التلاميذ والمدنيون من أثمان غالية بسقوط العشرات منهم بين وجريح.