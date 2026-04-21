تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
كرامي تدين تدمير الاحتلال لمعهد الخيام الفني وتدعو لحماية المؤسسات التعليمية
Lebanon 24
21-04-2026
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بياناً دانت فيه استمرار العدوان
الإسرائيلي
في استهداف المؤسسات التربوية والمهنية والرياضية، معتبرة أن هذه الانتهاكات تستوجب تصدي المحاكم الجنائية الدولية لضمان حماية التعليم في ظل النزاعات.
وكشفت
الوزيرة
عن إقدام الجيش الإسرائيلي المتوغل على تفخيخ وتفجير مبنى "معهد
شهداء
الخيام الفني" عند المدخل الجنوبي للبلدة (وادي العصافير) خلال ساعات الليل، مما أدى إلى تدميره بالكامل وإخفاء معالمه.
وأشار البيان إلى أن هذا التدمير يضاف إلى سجل استهداف المؤسسات التعليمية في الخيام، حيث سبق ودمر الجيش الإسرائيلي "ثانوية الخيام الرسمية" في الحي
الشمالي
، و"مدرسة
علي حسين
عبدالله المتوسطة الرسمية" في وسط البلدة.
وكررت كرامي شجبها لتفجير المجمع المدرسي والمهني الذي أكدت خلوه من أي وجود عسكري أو مدني، مستصرخة الضمائر العالمية والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الفاعلة لتحييد المدنيين والمؤسسات التربوية، في ظل ما يدفعه التلاميذ والمدنيون من أثمان غالية بسقوط العشرات منهم بين
شهيد
وجريح.
Advertisement
"لبنان 24": إنكفاء القوة الاسرائيلية التي حاولت التقدّم نحو الحيّ الغربيّ لبلدة الخيام باتّجاه وادي العصافير بعد تدمير دبابتين وجرافة وسقوط قتلى وإصابات في صفوفهم
Lebanon 24
"لبنان 24": إنكفاء القوة الاسرائيلية التي حاولت التقدّم نحو الحيّ الغربيّ لبلدة الخيام باتّجاه وادي العصافير بعد تدمير دبابتين وجرافة وسقوط قتلى وإصابات في صفوفهم
21/04/2026 19:50:30
21/04/2026 19:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما كرامي تبحث مع مؤسسة رفيق الحريري أزمة إشغال المدارس بالنازحين
21/04/2026 19:50:30
21/04/2026 19:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تدين استهداف السفارة الأميركية في الرياض: نؤكد حقنا باتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمننا
21/04/2026 19:50:30
21/04/2026 19:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في وادي العصافير جنوبي مدينة الخيام
21/04/2026 19:50:30
21/04/2026 19:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة
الأمين العام
الإسرائيلي
علي حسين
الاحتلال
إسرائيل
الوزيرة
الشمالي
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24