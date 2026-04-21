تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي تدين تدمير الاحتلال لمعهد الخيام الفني وتدعو لحماية المؤسسات التعليمية

Lebanon 24
21-04-2026 | 10:39
A-
A+
كرامي تدين تدمير الاحتلال لمعهد الخيام الفني وتدعو لحماية المؤسسات التعليمية
كرامي تدين تدمير الاحتلال لمعهد الخيام الفني وتدعو لحماية المؤسسات التعليمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بياناً دانت فيه استمرار العدوان الإسرائيلي في استهداف المؤسسات التربوية والمهنية والرياضية، معتبرة أن هذه الانتهاكات تستوجب تصدي المحاكم الجنائية الدولية لضمان حماية التعليم في ظل النزاعات.

وكشفت الوزيرة عن إقدام الجيش الإسرائيلي المتوغل على تفخيخ وتفجير مبنى "معهد شهداء الخيام الفني" عند المدخل الجنوبي للبلدة (وادي العصافير) خلال ساعات الليل، مما أدى إلى تدميره بالكامل وإخفاء معالمه.
 
وأشار البيان إلى أن هذا التدمير يضاف إلى سجل استهداف المؤسسات التعليمية في الخيام، حيث سبق ودمر الجيش الإسرائيلي "ثانوية الخيام الرسمية" في الحي الشمالي، و"مدرسة علي حسين عبدالله المتوسطة الرسمية" في وسط البلدة.

وكررت كرامي شجبها لتفجير المجمع المدرسي والمهني الذي أكدت خلوه من أي وجود عسكري أو مدني، مستصرخة الضمائر العالمية والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الفاعلة لتحييد المدنيين والمؤسسات التربوية، في ظل ما يدفعه التلاميذ والمدنيون من أثمان غالية بسقوط العشرات منهم بين شهيد وجريح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام

الإسرائيلي

علي حسين

الاحتلال

إسرائيل

الوزيرة

الشمالي

Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24