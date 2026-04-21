تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هيكل: السلم الأهلي سلاحنا الأقوى وأمن المواطنين خط أحمر

Lebanon 24
21-04-2026 | 10:46
A-
A+
هيكل: السلم الأهلي سلاحنا الأقوى وأمن المواطنين خط أحمر
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة الثاني عشر في ثكنة القبة - طرابلس، حيث عاين ميدانياً المهمات المنفذة في القطاع، والتقى الضباط والعسكريين مقدماً التعازي باستشهاد رفيقهم الذي ارتقى خلال تنفيذ دورية للجيش لعملية حفظ أمن في منطقة التبانة في 17 نيسان 2026، متمنياً الشفاء للمصابين.

وخلال لقائه بالعسكريين، أثنى العماد هيكل على صمودهم وإيمانهم بوحدة الوطن، مؤكداً أن السلم الأهلي يمثل الحصن المنيع في وجه الأخطار المحدقة بلبنان، وهو ما يترسخ بفضل ثبات المؤسسة العسكرية.
 
وحذّر من أن أي تطاول أو تشكيك في دور الجيش يصب مباشرة في مصلحة أهداف الاحتلال الإسرائيلي ويغذي الفتنة الداخلية، مذكراً بأن المؤسسة لم تبخل بتقديم خيرة أبنائها لحماية البلاد.

كما شدد قائد الجيش على التمسك بحق لبنان في استعادة كل شبر من أرضه المحتلة، داعياً العسكريين إلى جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والالتزام برسالة "الشرف والتضحية والوفاء". 

وختم العماد هيكل جولته بتفقد الوحدات المنتشرة عند دوار "أبو علي"، حيث حيا معنويات العناصر وجهوزيتهم، مؤكداً أن أمن اللبنانيين مرتبط بأداء كل جندي، وأن قوة وثبات الجيش هما الطريق الوحيد لخلاص الوطن.
المؤسسة العسكرية

قائد الجيش

الثاني عشر

الإسرائيلي

الاحتلال

إسرائيل

أبو علي

التبانة

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24