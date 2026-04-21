هيكل: السلم الأهلي سلاحنا الأقوى وأمن المواطنين خط أحمر

زار العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة في ثكنة - ، حيث عاين ميدانياً المهمات المنفذة في القطاع، والتقى الضباط والعسكريين مقدماً التعازي باستشهاد رفيقهم الذي ارتقى خلال تنفيذ دورية للجيش لعملية حفظ أمن في منطقة في 17 نيسان 2026، متمنياً الشفاء للمصابين.



وخلال لقائه بالعسكريين، أثنى العماد هيكل على صمودهم وإيمانهم بوحدة الوطن، مؤكداً أن السلم الأهلي يمثل الحصن المنيع في وجه الأخطار المحدقة بلبنان، وهو ما يترسخ بفضل ثبات .

وحذّر من أن أي تطاول أو تشكيك في دور الجيش يصب مباشرة في مصلحة أهداف ويغذي الفتنة الداخلية، مذكراً بأن المؤسسة لم تبخل بتقديم خيرة أبنائها لحماية البلاد.



كما شدد قائد الجيش على التمسك بحق في استعادة كل شبر من أرضه المحتلة، داعياً العسكريين إلى جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والالتزام برسالة "الشرف والتضحية والوفاء".



وختم العماد هيكل جولته بتفقد الوحدات المنتشرة عند دوار " "، حيث حيا معنويات العناصر وجهوزيتهم، مؤكداً أن أمن اللبنانيين مرتبط بأداء كل جندي، وأن قوة وثبات الجيش هما الطريق الوحيد لخلاص الوطن.