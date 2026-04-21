تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد التعرّض لتمثال المسيح في قرية دبل... إليكم ما أعلنه أفيخاي أدرعي

Lebanon 24
21-04-2026 | 10:43
A-
A+
بعد التعرّض لتمثال المسيح في قرية دبل... إليكم ما أعلنه أفيخاي أدرعي
بعد التعرّض لتمثال المسيح في قرية دبل... إليكم ما أعلنه أفيخاي أدرعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "نتائج واستنتاجات الحادث الخطير لقيام جندي إسرائيلي بالاعتداء على رمز ديني مسيحي في جنوب لبنان، عرضت أمام قائد الفرقة 162، العميد شاغيف دهان، مساء أمس الإثنين".

وأضاف أدرعي أنّ "نتائج التحقيق تُشير إلى أنه وخلال نشاط لقوة من الجيش الإسرائيلي في منطقة القرية المسيحية دبل في جنوب لبنان، قام الجندي المعني بالمساس برمز ديني مسيحي بينما قام جندي آخر بتصوير الحادث والذي تم نشره لاحقًا. كما حضر ستة جنود آخرين إلى مكان الحادث دون أن يتدخلوا لوقفه أو الإبلاغ عنه. وقد خلص التحقيق إلى أن سلوك الجنود انحرف بشكل كامل عن أوامر الجيش الإسرائيلي وقيمه.

وتابع: "يعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه العميق للحادثة، ويؤكد أن نشاطه في لبنان موجه ضدّ "حزب الله" وعناصر أخرى وليس ضد المدنيين اللبنانيين. ومنذ تلقي التقرير عن الحادثة، تعمل قيادة المنطقة الشمالية على مساعدة أهالي القرية لاستبدال التمثال".

وقال أدرعي: "وقد تسلّم قائد الفرقة نتائج التحقيق وتوصيات القادة. وبناءً على ذلك تم إبعاد الجندي الذي اعتدى على الرمز الديني والجندي الذي قام بتصويره من القتال كما حُكم على كل منهما بالحبس لمدة 30 يومًا. أما بقية الجنود الذين وقفوا دون تدخل، فقد تم استدعاؤهم لجلسات استيضاح ستُعقد لاحقًا، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ قرارات بشأن مواصلة التعامل معهم على المستوى القيادي. كما تم التأكيد مجددًا على التعليمات المتعلقة بالتعامل مع المؤسسات والرموز الدينية للقوات قبل دخولها إلى المناطق ذات الصلة، وسيُعاد التشديد عليها لكافة القوات في القطاع عقب الحادثة. وقد عُرضت نتائج التحقيق على رئيس الأركان وقائد المنطقة الشمالية حيث أدان رئيس الأركان الحادثة، واعتبرها سلوكًا مرفوضًا وفشلًا اخلاقيًا يتجاوز بكل المقاييس قيم الجيش الإسرائيلي والمعايير المتوقعة من جنوده".
 
 
كما أعلن أدرعي في منشور آخر، أنّه "بالتنسيق الكامل مع أهالي قرية دبل في جنوب لبنان، قامت قوة من الجيش الإسرائيلي بنصب تمثال جديد بدل التمثال الذي تضرر. وقد عملت قيادة المنطقة الشمالية على تنسيق استبدال التمثال منذ لحظة تلقي البلاغ عن الحادثة. يعرب الجيش الإسرائيلي مرة أخرى عن أسفه على الحادثة، ويعمل على عدم تكرارها في المستقبل".
 
 
لبنان

عربي-دولي

رئيس الأركان

جنوب لبنان

الإسرائيلي

المستقبل

حزب الله

المسيحية

الدينية

إسرائيل

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24