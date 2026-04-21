الجيش الإسرائيلي: مقتل مسلحين في القصير بجنوب لبنان

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي، ايلا واوية، عبر أكس، أن " جيش الدفاع الإسرائيلي قضى على مخربين خرقوا تفاهمات وقف إطلاق النار، في منطقة القصير، شكّلوا تهديدًا فوريًا لقواتنا".
وقالت: "تواصل قوات لواء جولاني، بقيادة الفرقة 36، عملياتها جنوب خط الدفاع الأمامي لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال".
وأضافت: "في حادثتين إضافيتين مساء أمس (الاثنين) في نفس المنطقة، تم رصد مخربين مسلحين، تجاوزوا خط الدفاع الأمامي واقتربوا من القوات بشكل شكّل تهديدًا فوريً".
#عاجل ‼️جيش الدفاع الإسرائيلي قضى على مخربين خرقوا تفاهمات وقف إطلاق النار وشكّلوا تهديدًا فوريًا لقواتنا
⭕️تواصل قوات لواء جولاني، بقيادة الفرقة 36، عملياتها جنوب خط الدفاع الأمامي لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال.
⭕️في وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، رصدت القوات في منطقة القصير…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) April 21, 2026
