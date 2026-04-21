لبنان
معبر جسر قمار على طريق الافتتاح.. خطوة لتنظيم الحدود وتحفيز الاقتصاد
Lebanon 24
21-04-2026
|
11:21
زار رئيس
المجلس الأعلى للجمارك
العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك السيدة
غراسيا القزي
، يرافقهما رئيس ضابطة جمارك
طرابلس
العقيد شربل توما، مع عدد من الضباط، مركز أمانة جسر قمار في البقيعة، للاطلاع على جهوزيته تمهيدًا لافتتاحه.
وكان في استقبال الوفد
رئيس اتحاد
بلديات
وادي خالد
الأستاذ خالد
البدوي
، ورؤساء بلديات المقيبلة عبدالرزاق الخالد، والهيشة أحمد
العلي
، والفرض خالد خلف، وخط البترول مدحت الأسعد، إلى جانب مخاتير وفعاليات من المنطقة.
وتخلل الزيارة كلمات لكل من البدوي والخالد، إضافة إلى كلمتي خليل والقزي، شددوا فيها على أهمية افتتاح المعبر الشرعي ودوره الحيوي في تنظيم الحركة والحد من التهريب وتنشيط الواقع الاقتصادي في
وادي خالد.
وأكد رئيس بلدية المقيبلة "ضرورة الإسراع في افتتاح المعبر، لما لذلك من أثر مباشر في إقفال المعابر غير الشرعية"، مشددًا على أهمية "العمل على رفع تصنيف الأمانة من مستوى ثالث إلى مستوى ثانٍ، بما يوسّع نطاق عملها ويعزز الحركة الاقتصادية في المنطقة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
