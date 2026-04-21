معبر جسر قمار على طريق الافتتاح.. خطوة لتنظيم الحدود وتحفيز الاقتصاد

زار رئيس العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك السيدة ، يرافقهما رئيس ضابطة جمارك العقيد شربل توما، مع عدد من الضباط، مركز أمانة جسر قمار في البقيعة، للاطلاع على جهوزيته تمهيدًا لافتتاحه.وكان في استقبال الوفد بلديات الأستاذ خالد ، ورؤساء بلديات المقيبلة عبدالرزاق الخالد، والهيشة أحمد ، والفرض خالد خلف، وخط البترول مدحت الأسعد، إلى جانب مخاتير وفعاليات من المنطقة.وتخلل الزيارة كلمات لكل من البدوي والخالد، إضافة إلى كلمتي خليل والقزي، شددوا فيها على أهمية افتتاح المعبر الشرعي ودوره الحيوي في تنظيم الحركة والحد من التهريب وتنشيط الواقع الاقتصادي فيوأكد رئيس بلدية المقيبلة "ضرورة الإسراع في افتتاح المعبر، لما لذلك من أثر مباشر في إقفال المعابر غير الشرعية"، مشددًا على أهمية "العمل على رفع تصنيف الأمانة من مستوى ثالث إلى مستوى ثانٍ، بما يوسّع نطاق عملها ويعزز الحركة الاقتصادية في المنطقة".