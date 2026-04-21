لبنان

الراعي استقبل عبد المسيح في بكركي: بحث بالأوضاع والتطورات

21-04-2026 | 12:05
الراعي استقبل عبد المسيح في بكركي: بحث بالأوضاع والتطورات
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي النائب اديب عبد المسيح وجرى عرض الأوضاع والتطورات الراهنة.

وقال عبد المسيح بعد اللقاء:"الزيارة لأخذ بركة سيدنا وعرضت معه الأوضاع السياسية في البلد، وموضوع التفاوض الذي ابتدأ بين الدولة اللبنانية وإسرائيل بشكل مع الوسيط الأميركي، كما تحدثنا عن أهمية الدبلوماسية لوقف الحرب وضرورة عدم الرجوع إليها، وايضا الوقوف خلف الدولة اللبنانية الممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمؤسسات الشرعية كي ننهض بهذا البلد وتحييده عن أي عدوان أو صراعات عدوانية مستقبلية، واكدنا على ضرورة تنشيط الدبلوماسية في هذه المرحلة ومنها أن شاء الله نرى أيضا رئيس الجمهورية يسافر الى الولايات المتحدة الأميركية ليحقق الاستقرار المنشود في البلد".

واضاف:" تمنيت وطلبت من غبطة ضرورة عقد مؤتمر بأسرع وقت ممكن كما عودنا من أجل لم الشمل، وكما قال غبطته وانا أكدت على ان السلام الداخلي أهم بكثير من أي سلام مع أي جهة".

وتابع:"أكيد السلام مع إسرائيل مهم ولكن ايضا السلام الداخلي ووأد الفتنة والتعايش بيننا هذا موضوع مهم جداً ولا يجب أن نتخطاه". وقال:"تحدثنا عن ضرورة دعم الجيش اللبناني وتمكينه والتركيز على ضرورة وأهمية الجيش اللبناني في خلق الاستقرار وحماية لبنان تحت مظلة الشرعية اللبنانية".

واشار إلى أنه وضع صاحب صاحب الغبطة في |اجواء موضوع المقالع والكسارات وإعادة فتح شركات الترابة في الكورة، وشرحت له أهمية هذا الملف على الصعيدين الوطني والمحلي،الصعيد الوطني لأن هذه صناعة لها علاقة بالناتج القومي وايضا بموظفين يعملون فيها ، ولها علاقة بمادة مهمة جدا تستعمل في البناء وإعادة الإعمار،في حين نحن قابلون على إعادة الإعمار،لكن من ناحية أخرى لا نريد أن تكون إعادة الإعمار وفتح هذه الشركات على حساب البيئة الكورانية ونسف الجبال والوديان والأنهر وصحة المواطن".

واضاف:"وضعت صاحب الغبطة في أجواء كل ما يحدث وأخذت منه النصائح، وتبادلنا الآراء في هذا الموضوع لأنه في الأيام المقبلة سيكون هناك الكثير من اللقاءات التي تتعلق بهذا الملف المهم جدا والدسم، وكنت منذ يومين تناولت نفس الموضوع مع سماحة مفتي طرابلس والشمال ، لأنه يطال كل شرائح المجتمع الكوراني وعلى جميع القوى السياسية والبلديات وغيرها الإهتمام بهذا الملف".

كما التقى الراعي المدير العام لوزارة الزراعة  المهندس لويس لحود.

ومن الزوار أيضا "لجنة الحوار الاسلامي- المسيحي"، وتضم الوزير السابق عباس الحلبي ،الدكتور محمد السماك، والامير حارس شهاب.
