تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
جولة لوزير الاتصالات في مستودع "تاتش": دمج وتوسعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية
Lebanon 24
21-04-2026
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقّد وزير الاتّصالات
شارل الحاج
، يرافقه مدير عام شركة "تاتش"
كريم سليم سلام
وعدد من المسؤولين في الشركة، المستودع التابع لـ "تاتش" في
الدكوانة
.
واطّلع الوزير الحاج في جولته على سير الأعمال والتجهيزات الجارية ضمن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المستودع، بعدما تمّ نقل ودمج مستودعي
الكرنتينا
والصوّار في موقع واحد، بما يعزّز الكفاءة التشغيلية ويحسّن إدارة الأصول.
ويأتي هذا المشروع، بحسب بيان لوزارة الاتصالات، "في إطار سياسة وزارة الاتّصالات الهادفة إلى الاستفادة من الأملاك والمنشآت العائدة للدولة للحدّ من الاعتماد على الاستئجار، بما يساهم في تخفيض النفقات التشغيلية وتوفير مبالغ كبيرة سنويًا.
كما يندرج هذا التوجّه ضمن خطة أشمل لتنظيم واستثمار العقارات التابعة للوزارة، إذ يجري العمل على إخلاء العقار في الدكوانة من كافة المعدات والمواد غير المستخدمة، تمهيدًا لوضع خطة مستقبلية تهدف إلى إنشاء مركز بيانات وطني (National Data Center) في الموقع، من أجل دعم البنية التحتية الرقمية للدولة ويواكب متطلّبات التحوّل الرقمي".
ودعا الوزير الحاج إدارة شركة "تاتش" إلى "مواصلة العمل على تحسين استثمار المساحات المتاحة داخل المستودع، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، لاسيما وسائل الوقاية من الحرائق، إضافة إلى الإسراع في رقمنة الوثائق والأرشيف القديم، خصوصًا تلك التي تعود إلى فترة شركة "ليبانسيل"، لتسهيل حفظها والوصول إليها ضمن إطار التحوّل الرقمي".
مواضيع ذات صلة
"غوغل" تتعاون مع "مارفيل" لتطوير شرائح جديدة لتعزيز كفاءة الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
"غوغل" تتعاون مع "مارفيل" لتطوير شرائح جديدة لتعزيز كفاءة الذكاء الاصطناعي
22/04/2026 01:33:44
22/04/2026 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: سنركّز على مشاريع لزيادة عدد الأسلحة النووية وتوسيع نطاق قدراتها التشغيلية
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: سنركّز على مشاريع لزيادة عدد الأسلحة النووية وتوسيع نطاق قدراتها التشغيلية
22/04/2026 01:33:44
22/04/2026 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء شقير في سرايا صيدا: جولة استطلاعية في ظل توسع الاعتداءات
Lebanon 24
اللواء شقير في سرايا صيدا: جولة استطلاعية في ظل توسع الاعتداءات
22/04/2026 01:33:44
22/04/2026 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"إخلاء صيدا وتدمير الإتصالات".. "معاريف" تُحرّض على "توسيع حرب لبنان"
Lebanon 24
"إخلاء صيدا وتدمير الإتصالات".. "معاريف" تُحرّض على "توسيع حرب لبنان"
22/04/2026 01:33:44
22/04/2026 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
16:45 | 2026-04-21
21/04/2026 04:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان فرنجية للرئيس عون: لعدم الاستعجال باتخاذ خطوة سيتبرأ منها الجميع
Lebanon 24
سليمان فرنجية للرئيس عون: لعدم الاستعجال باتخاذ خطوة سيتبرأ منها الجميع
16:39 | 2026-04-21
21/04/2026 04:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللقاء الديمقراطي": المرحلة تتطلب رعاية دولية وإقليمية للحلول النهائية
Lebanon 24
"اللقاء الديمقراطي": المرحلة تتطلب رعاية دولية وإقليمية للحلول النهائية
16:10 | 2026-04-21
21/04/2026 04:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أصبحت تذكرة الطائرة سلعة نادرة وغالية؟
Lebanon 24
لماذا أصبحت تذكرة الطائرة سلعة نادرة وغالية؟
16:00 | 2026-04-21
21/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكنائس أيضاً بين ضحايا الحرب في الجنوب والضاحية
Lebanon 24
الكنائس أيضاً بين ضحايا الحرب في الجنوب والضاحية
15:45 | 2026-04-21
21/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
شح الدولار في لبنان بدأ!؟
Lebanon 24
شح الدولار في لبنان بدأ!؟
07:03 | 2026-04-21
21/04/2026 07:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
Lebanon 24
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
01:15 | 2026-04-21
21/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
02:07 | 2026-04-21
21/04/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق
Lebanon 24
معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق
10:00 | 2026-04-21
21/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة... هكذا تُوفيت العروس فجأة!
Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة... هكذا تُوفيت العروس فجأة!
09:22 | 2026-04-21
21/04/2026 09:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:45 | 2026-04-21
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
16:39 | 2026-04-21
سليمان فرنجية للرئيس عون: لعدم الاستعجال باتخاذ خطوة سيتبرأ منها الجميع
16:10 | 2026-04-21
"اللقاء الديمقراطي": المرحلة تتطلب رعاية دولية وإقليمية للحلول النهائية
16:00 | 2026-04-21
لماذا أصبحت تذكرة الطائرة سلعة نادرة وغالية؟
15:45 | 2026-04-21
الكنائس أيضاً بين ضحايا الحرب في الجنوب والضاحية
15:30 | 2026-04-21
مسؤول لبناني ينصاع لضغط "الفايسبوك"
فيديو
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
22/04/2026 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
22/04/2026 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
22/04/2026 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24