تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جولة لوزير الاتصالات في مستودع "تاتش": دمج وتوسعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية

Lebanon 24
21-04-2026 | 12:12
A-
A+

جولة لوزير الاتصالات في مستودع تاتش: دمج وتوسعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تفقّد وزير الاتّصالات شارل الحاج، يرافقه مدير عام شركة "تاتش" كريم سليم سلام وعدد من المسؤولين في الشركة، المستودع التابع لـ "تاتش" في الدكوانة.

واطّلع الوزير الحاج في جولته على سير الأعمال والتجهيزات الجارية ضمن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المستودع، بعدما تمّ نقل ودمج مستودعي الكرنتينا والصوّار في موقع واحد، بما يعزّز الكفاءة التشغيلية ويحسّن إدارة الأصول.

ويأتي هذا المشروع، بحسب بيان لوزارة الاتصالات، "في إطار سياسة وزارة الاتّصالات الهادفة إلى الاستفادة من الأملاك والمنشآت العائدة للدولة للحدّ من الاعتماد على الاستئجار، بما يساهم في تخفيض النفقات التشغيلية وتوفير مبالغ كبيرة سنويًا.

كما يندرج هذا التوجّه ضمن خطة أشمل لتنظيم واستثمار العقارات التابعة للوزارة، إذ يجري العمل على إخلاء العقار في الدكوانة من كافة المعدات والمواد غير المستخدمة، تمهيدًا لوضع خطة مستقبلية تهدف إلى إنشاء مركز بيانات وطني (National Data Center) في الموقع، من أجل دعم البنية التحتية الرقمية للدولة ويواكب متطلّبات التحوّل الرقمي".

ودعا الوزير الحاج إدارة شركة "تاتش" إلى "مواصلة العمل على تحسين استثمار المساحات المتاحة داخل المستودع، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، لاسيما وسائل الوقاية من الحرائق، إضافة إلى الإسراع في رقمنة الوثائق والأرشيف القديم، خصوصًا تلك التي تعود إلى فترة شركة "ليبانسيل"، لتسهيل حفظها والوصول إليها ضمن إطار التحوّل الرقمي".
national data center

وزارة الاتصالات

كريم سليم سلام

شارل الحاج

كريم سليم

سليم سلام

الكرنتينا

الدكوانة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-04-21
Lebanon24
16:39 | 2026-04-21
Lebanon24
16:10 | 2026-04-21
Lebanon24
16:00 | 2026-04-21
Lebanon24
15:45 | 2026-04-21
Lebanon24
15:30 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24