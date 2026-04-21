جولة لوزير الاتصالات في مستودع "تاتش": دمج وتوسعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية

تفقّد وزير الاتّصالات ، يرافقه مدير عام شركة "تاتش" وعدد من المسؤولين في الشركة، المستودع التابع لـ "تاتش" في .



واطّلع الوزير الحاج في جولته على سير الأعمال والتجهيزات الجارية ضمن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المستودع، بعدما تمّ نقل ودمج مستودعي والصوّار في موقع واحد، بما يعزّز الكفاءة التشغيلية ويحسّن إدارة الأصول.



ويأتي هذا المشروع، بحسب بيان لوزارة الاتصالات، "في إطار سياسة وزارة الاتّصالات الهادفة إلى الاستفادة من الأملاك والمنشآت العائدة للدولة للحدّ من الاعتماد على الاستئجار، بما يساهم في تخفيض النفقات التشغيلية وتوفير مبالغ كبيرة سنويًا.



كما يندرج هذا التوجّه ضمن خطة أشمل لتنظيم واستثمار العقارات التابعة للوزارة، إذ يجري العمل على إخلاء العقار في الدكوانة من كافة المعدات والمواد غير المستخدمة، تمهيدًا لوضع خطة مستقبلية تهدف إلى إنشاء مركز بيانات وطني (National Data Center) في الموقع، من أجل دعم البنية التحتية الرقمية للدولة ويواكب متطلّبات التحوّل الرقمي".



ودعا الوزير الحاج إدارة شركة "تاتش" إلى "مواصلة العمل على تحسين استثمار المساحات المتاحة داخل المستودع، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، لاسيما وسائل الوقاية من الحرائق، إضافة إلى الإسراع في رقمنة الوثائق والأرشيف القديم، خصوصًا تلك التي تعود إلى فترة شركة "ليبانسيل"، لتسهيل حفظها والوصول إليها ضمن إطار التحوّل الرقمي".

Advertisement