الجيش الإسرائيلي يزعم: حزب الله أطلق صواريخ باتجاه قواتنا جنوبي لبنان

زعمت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي، واوية، عبر اكس، أن أطلق صواريخ باتجاه القوات الاسرائيلية في رب الثلاثين جنوبي جنوب المتقدم.

وقالت: "قام حزب الله بإطلاق قذائف صاروخية نحو قوات جيش الدفاع العاملة جنوب خط الدفاع الأمامي، في منطقة رب الثلاثين بجنوب لبنان".

وأضافت: "خلال دقائق معدودة، أغلق جيش الدفاع الدائرة وهاجم المنصة التي اطلقت منها القذائف".