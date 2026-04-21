ذهب ليقابل "حبيبته".. فاعتقلته إسرائيل جنوب لبنان

تعرّض شاب لبناني، من ، يُدعى باتريك أنترانيك بكاريان، وهو يعمل كعنصر في لواء الحرس ، للاعتقال من قبل الجيش الاسرائيلي في الجنوب اليوم، وذلك بعدما وصل إلى طريق برج الملوك، خلال توجهه للقاء "حبيبته".



وفي التفاصيل، علم " " أنّه تم اعتقاله على طريق برج الملوك – كفركلا حيث استقل طريق ، وصولا الى حاصبيا فمرجعيون.



وحسب المعلومات، فقد أظهر الـ "GPS"، وصول بكاريان إلى طريق برج الملوك – كفركلا، حيث تم اعتقاله، مع انه كان متوجها إلى العباسية.





ويجري التوسع في التحقيقات لمعرفة الملابسات كاملة. وافادت معلومات عن ان بكاريان رصدته إحدى كاميرات المراقبة قبل اختفائه على متن سيارة من نوع بيجو لون رمادي ذات زجاج داكن في محيط بلدة القليعة باتجاه ، ومن بعدها غاب عن الانظار.ويجري التوسع في التحقيقات لمعرفة الملابسات كاملة.