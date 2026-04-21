باسيل: التفاوض مشروع بشروط والسيادة خط أحمر

21-04-2026 | 12:59
باسيل: التفاوض مشروع بشروط والسيادة خط أحمر
عقدت الهيئة السياسية في التيار "الوطني الحر" إجتماعها الدوري اليوم، برئاسة النائب جبران باسيل، ناقشت خلاله جدول أعمالها، وأصدرت بعده بيانا دعت فيه "السلطة اللبنانية الى عرض الموقف اللبناني الرسمي الواضح الذي أفضى ‏إلى وقف إطلاق النار وكيفية الإنتقال الى إنهاء الاعمال الحربية وتحقيق إنسحاب الجيش الإسرائيلي، في ضوء كلام إسرائيلي مرفوض عن رسم خط أصفر يكرّس إحتلاله للأرض التي تحوّلها جرّافاته الى أرض محروقة ومهدومة، ‏الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه"، وطالب السلطة "بوضع ورقة لبنانية واضحة حول كيفية إحقاق مبدأ حصر السلاح والقرار اللبناني بالدولة".


وراى "التيار" أن "التفاوض مع إسرائيل أمرٌ مشروع إذا كان هدفه تحقيق الإنسحاب وإستعادة السيادة التامة على كامل الأراضي اللبنانية ووقف كل إنتهاك جوي وبري وبحري. أمّا التفاوض المباشر، الهادف إلى الوصول لسلام عادل ودائم فنحن من مؤيديه، لكنه يستوجب تشاوراً وطنياً وعربياً ليكون لبنان محصناً في خطوة بهذه الخطورة".


وختم مجدّدا "التزامه بمبادرة حماية لبنان وإقتناعه بضرورة تحصين الموقف الوطني بتحرّك مشترك يجمع الحريصين على حماية لبنان، إنطلاقاً من ثوابت وحدة الدولة ورفض أي إحتلال خارجي وتعزيز قوة الدولة وحصر حق الدفاع بها وبالتالي حصر السلاح بالجيش دون سواه، ووضع خطة وطنية لدعم عودة اللبنانيين المهجرين الى أرضهم ومنع أي فرز سكاني وتأمين شروط إعادة الإعمار".
مواضيع ذات صلة
مخزومي: سيادة الدولة خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 01:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل: السلم الأهلي سلاحنا الأقوى وأمن المواطنين خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 01:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يحذر من الفتنة: الوحدة الوطنية خط أحمر ولن أسمح بتجاوزه
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 01:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الأقساط خط أحمر: تحرك مرتقب بوجه المدارس
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 01:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
16:45 | 2026-04-21
Lebanon24
16:39 | 2026-04-21
Lebanon24
16:10 | 2026-04-21
Lebanon24
16:00 | 2026-04-21
Lebanon24
15:45 | 2026-04-21
Lebanon24
15:30 | 2026-04-21
