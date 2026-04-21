الجميّل من السفارة القطرية: نثمن وقوف الدوحة الدائم إلى جانب لبنان

في إطار استكماله لجولته على سفراء الدول الخليجية، زار وفد من سفير دولة قطر لدى ، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.



ترأس الوفد النائب سامي الجميّل، وضم النواب الياس حنكش ونديم الجميّل، بالإضافة إلى رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله.



وبحسب بيان للحزب، جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، حيث أكد الجانبان على ضرورة تعزيز الاستقرار ومواصلة الجهود الرامية لإيجاد حلول مستدامة للأزمات القائمة.



، ثمن الجميّل الدور الفاعل لدولة قطر، مشيداً بوقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني، ومؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين.

Advertisement