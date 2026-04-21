أوّل عملية لـالحزب بعد اتفاقية الهدنة.. إليكم هذا البيان

أعلن " " في بيان عن استهداف مربض مدفعيّة الجيش الإسرائيليّ في مستوطنة كفرجلعادي بصليةٍ صاروخيّة وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



وجاء في البيان:" دفاعًا عن وشعبه، وردًّا على الخروقات الفاضحة والموثّقة للعدوّ الإسرائيليّ والتي تجاوزت 200 خرقًا منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وشملت الإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في ، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة ودحره، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:50 الثلاثاء 21-04-2026 مربض مدفعيّة جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كفرجلعادي، مصدر القصف المدفعيّ الأخير باتّجاه بلدة ، بصليةٍ صاروخيّة وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".

