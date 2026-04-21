خلال اتصال مع عون.. ولي العهد السعودي يؤكد دعم لبنان وشعبه

اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم اتصالاً هاتفياً السعودي سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز شكره خلاله على وقوفه شخصياً والمملكة إلى جانب ، والدعم الدائم للبنانيين لاسيما في الظروف الصعبة التي يمرون بها .

واكد سمو ولي العهد دعم للبنان وللشعب اللبناني الشقيق والعمل لإنهاء معاناته .

وتم خلال الاتصال عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة .

