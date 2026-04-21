سليمان فرنجية للرئيس عون: لعدم الاستعجال باتخاذ خطوة سيتبرأ منها الجميع

اكد رئيس المرده ضرورة تحصين لابعاد الفتنة الداخلية داعياً لاتخاذ قرارات تليق بشعبنا ومستقبلنا.

وفي حديث الى قناة الميادين، لفت الى ان موضوع السلام مطروح منذ زمن ولكنّ السؤال أي سلام وبأي صيغة؟

واشار الى ان الخطر اليوم يكمن في الطريقة وفي الاستعجال وفي انعدام جو التوافق الوطني، فأكثر من نصف الشعب غير راضٍ.

وقال: ‏لا أرى أين تكمن في الاتكال على حليف اسرائيل الأول في الذي لا يمكن أن يكون حَكماً شريفاً . فلما الاستعجال لمفاوضات مباشرة فيما يمكننا الاستمرار بمفاوضات غير مباشرة؟

واوضح: علينا اتخاذ قرارات تليق بشعبنا ومستقبلنا ونحن نريد سلاما مشرّفاً يضمن استقلال لبنان ووحدته.

وقال: نحن نريد للمنطقة أن تذهب إلى تسوية لكن يجب أن نكون نحن جزءاً من هذه التسوية، وعلينا أن نستفيد من صمود وإنجازات المقاومين ونحن مع لبنان أولاً وأخيراً.