مجلس الوزراء غدا واستبعاد تعيين مدعي عام للتمييز واتصالات بشأن بند تحريم التعامل مع اسرائيل

21-04-2026 | 22:50
يعقد مجلس الوزراء، في الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الخميس، جلسة في القصر الجمهوري، لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة وعرض بعض المواضيع من قبل الوزارات، إضافة الى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية وتضمن جدول الاعمال خمسة بنود أساسية و22 بندا فرعيا وابرز البنود:
1- عرض وزارة الطاقة والمياه لحاجات مؤسسة كهرباء لبنان من المحروقات في ظل الإرتفاع العالمي للأسعار.
2 - عرض وزارة الطاقة والمياه لمناقصة التدقيق الجنائي في ملف بواخر الكهرباء.
3- عرض وزارة البيئة لتقرير الأثر البيئي للإعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعنوان توجيه المسار نحوالتعافي ما بعد الحرب للأنظمة البيئية في لبنان : فهم التحديات واستشراف المستقبل».
4- طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على خطة عمل طارئة وشاملة لتأهيل وفتح وصيانة الطرقات المتضررة جراء العدوان وإعادة إنشاء الجسور المهدمة.
5 - بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.

وبحسب ما اوردت" الديار" فقد تقاطعت المعلومات على استبعاد تعيين مدعي عام للتمييز، خلفا للرئيس، جمال الحجار، الذي يحال إلى التقاعد السبت، بسبب الخلاف حول الاسم، حيث يذكر رئيس الحكومة، القاضي أسامة منيمنة، بعد أن كان التقى عددا من أبرز الأسماء المرشحة، فيما يخوض الفريق المحيط برئيس الجمهورية معركة إيصال القاضي ربيع حسامي، مشيرة إلى أن الاتصالات مستمرة لسحب «البند» الثاني الخلافي المتعلق باقرار مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل المواد المتعلقة بتحريم التعامل مع اسرائيل.
