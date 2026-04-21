تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

لا قبول إسرائيليا بغير التفاوض المباشر

Lebanon 24
21-04-2026 | 22:56
A-
A+
لا قبول إسرائيليا بغير التفاوض المباشر
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": يواصل "حزب الله" تحديه للدولة اللبنانية ومحاولة تجويف مساعيها في موازاة عمله لإجهاض التفاوض مع إسرائيل من أجل ضمان وقف النار والانتقال إلى المراحل التالية لجهة ضمان الانسحاب والخطوات الأخرى. يقول النائب حسن فضل الله إن الحزب تواصل مع مسؤولين إيرانيين وأطلعهم لينقلوا ذلك إلى باكستان حتى تنقله بدورها إلى الأميركيين فيضغطوا على إسرائيل لاستمرار وقف النار، فالرسالة من ذلك هي السعي إلى إبقاء لبنان ورقة في يد إيران للتفاوض عليها، علّها تتوصل إلى تفاهم غير مكتوب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعيد الاعتبار إلى التفاهمات السابقة بين إسرائيل و"حزب الله" على غرار تفاهم نيسان 1996 أو حتى اتفاق ما بعد 2006 على وقع التفاهم الإيراني - الأميركي.
وعلى الرغم من انتزاع الولايات المتحدة ورقة لبنان من يد إيران بفتح باب التفاوض المباشر مع إسرائيل، ثمة رهانات دائمة على صفقات يمكن أن تجتذب الرئيس الأميركي ليبرم ما يراه الأفضل له. والجزء الآخر من مساعي الحزب ينصب على شيطنة التفاوض المباشر الذي لا يخوض الرئيس بري معركة ضده، لكنه يماشي الحزب فيه ويشكل غطاءً داعماً.
المبدأ الأول للمفاوضات يفترض أخذ التوازنات على الأرض في الاعتبار، وهي التي تحدد التوازنات في المطالب، وتالياً فإن سيطرة إسرائيل على 55 قرية في الجنوب اللبناني غير التدمير الذي ألحقته ببيروت أو البقاع، لا يوازنها حكماً تدمير دبابة أو قتل جندي إسرائيلي أو تدمير مبنى بمسيّرة فما الذي يمكن أن يقدمه الحزب إذا كان الشرط الأميركي وليس الشرط الإسرائيلي فحسب، أن يكون التفاوض مباشراً؟ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن "الحزب دخل هذه الحرب من أجلنا. كان وقف إطلاق النار في لبنان أحد شروطنا. لسنوات عديدة، حارب حزب الله الكيان الصهيوني، لكن هذه الحرب خاضها من أجل الجمهورية الإسلامية. جاء محور المقاومة لمساعدة الجمهورية الإسلامية". فكيف يمكن إقناع جهات عدة واللبنانيين بشكل خاص بأن التفاوض إذا تولاه الحزب سيكون لمصلحة لبنان وليس لمصلحة إيران؟  
وكتب مجد بو مجاهد في" النهار": في معطيات لبنانية رسمية إن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزافعون لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة الأميركية وإن لقاءً كهذا غير قابل للبحث في هذه الفترة. ويحصل أن التحضيرات اللبنانية تُستكمل للمفاوضات المباشرة الموسعة التي ينتظر بدء انعقادها برئاسة وفدين لبناني وإسرائيلي بعد اللقاء التمهيدي الثاني الذي سيُعقد مبدئياً الخميس المقبل بين سفيرة لبنان في الولايات المتحدة الأمريكية ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر برعاية وزارة الخارجية الأميركية. وسيشكّل اللقاء الثاني بين السفيرين محاولة لتمديد حالة وقف النار بين لبنان وإسرائيل للانطلاق في جولات من المفاوضات الموسعة بين الدولتين. وستوصل السفيرة اللبنانية في واشنطن موقف الدولة اللبنانية الذي يطلب تمديد حالة وقف النار والاتفاق على كيفية تنفيذها والالتزام بها ووقف الخروقات الإسرائيلية والأخذ بالاعتبارات الإنسانية بما فيها عودة الحياة الطبيعية إلى قرى الجنوب اللبناني. وإذ تعوّل رئاسة الجمهورية اللبنانية على المفاوضات المباشرة للتوصل إلى حلول ديبلوماسية في ملفات متعدّدة، يستعدّ لبنان لتشكيل فريق عمل متكامل للتفاوض المباشر الموسع مع إسرائيل برئاسة سيمون كرم.
هكذا، لا يمكن ترجيح حصول لقاء بين عون ونتنياهو قبل التقدّم في المفاوضات المباشرة والتوافق على ملفات متعدّدة. يكتفي رئيس الجمهورية اللبنانية بقرار وخيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي ستطرح على طاولتها ملفات متعدّدة، هادفاً للتوصل إلى تثبيت وقف الأعمال الإسرائيلية الحربية نهائياً على الأراضي اللبنانية، الانسحاب الإسرائيلي من القرى المسيطر عليها في الجنوب اللبناني، دخول الجيش اللبناني وعودة انتشاره في المناطق الحدودية، إعادة الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، التفاوض على نقاط ترسيم نهائي للخط الأزرق
 
مواضيع ذات صلة
3 مليارات دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة الحرب والأسعار ازدادت بالدولار 65%
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"واللا" عن وزير الخارجية الإسرائيلية: لا مخططات للتفاوض المباشر مع حكومة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا يقارب جنبلاط مسار التفاوض اللبناني - "الاسرائيلي" المباشر
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن فضل الله: قرار التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي خرق للدستور
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:25 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:19 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:19 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-04-22
Lebanon24
05:38 | 2026-04-22
Lebanon24
05:25 | 2026-04-22
Lebanon24
05:19 | 2026-04-22
Lebanon24
05:19 | 2026-04-22
Lebanon24
05:18 | 2026-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24