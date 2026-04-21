لبنان يعوّل على دور أميركي

21-04-2026 | 23:07
كتب عمر البردان في" اللواء": تمهيداً للانطلاقة الفعلية للمفاوضات المباشرة اللبنانية - الإسرائيلية، من المقرر أن تعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، غداً، جولة محادثات ثانية بين البلدين.
وفي حين سعى السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى إلى الحصول على موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتضمين الوفد اللبناني المفاوض شخصية شيعية دون أن ينجح في مسعاه، تعمل دوائر قصر بعبدا على استمرار التواصل مع الرئاستين الثانية والثالثة، بعدما حسم الأمر على تكليف السفير سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني.
وتشدد أوساط دبلوماسية، على أنه وبعدما خطت الحكومة خطوة تاريخية من خلال قرارها التفاوض المباشر مع إسرائيل، فإن جولة المفاوضات التالية التي ستعقب اجتماع واشنطن الثاني، ستكون مفصلية باعتبارها ستفتح أبواب التفاوض الصريح والواضح على مصراعيه بين بيروت وتل أبيب.
ويسود إجماع لدى فريق واسع من اللبنانيين، أن خطوة التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أميركية، نزعت من إيران ورقة مصادرة قراره، وكرّست القرار السيادي سعياً لوقف العدوان الإسرائيلي، والدفع باتجاه انسحاب جيش الاحتلال من جميع الأراضي اللبنانية وإعادة الأسرى. (الرابط)
 
وكتب معروف الداعوق في" اللواء": لعل ردود الفعل السياسية والشعبية والمواقف العربية والدولية على مضمون خطاب رئيس الجمهورية، أبلغ دليل على الصدى الايجابي لوقع هذه المواقف ودعمها، وهي المواقف التي تعبرُ عن الحرص على إنقاذ لبنان واخراجه من دوامة المغامرات والحروب العبثية التي يشعلها الحزب من وقت لاخر، لغايات ومصالح ايران.
يلاحظ بوضوح أن حملات الحزب الموتورة ضد رئيس الجمهورية جوزاف عون، اتت بنتائج عكسية،  وزادت من الهوة والتباعد بين معظم اللبنانيين والحزب، لجهة رفض نهج اشعال الحروب العبثية بايعار إيراني، مقابل تأييد واسع والالتفاف حول مبادرة الرئيس للتفاوض المباشر مع إسرائيل لانقاذ لبنان ووضع حدٍ لمأساة لبنان المتواصلة منذ عقود.  
مواضيع ذات صلة
رجي: لبنان يعوّل على أصدقائه لتحريك الأطر الدبلوماسية ووقف التصعيد الإسرائيلي
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
التفاوض بلا عقد شكلية وتوافق أميركي إسرائيلي على مواجهة دور "حزب الله"
لبنان ما بعد الحرب: مسار تفاوضي يكرّس دور الدولة وخطط أمنية بديلة إذا فشلت التسوية
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:25 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:19 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:19 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-04-22
Lebanon24
05:38 | 2026-04-22
Lebanon24
05:25 | 2026-04-22
Lebanon24
05:19 | 2026-04-22
Lebanon24
05:19 | 2026-04-22
Lebanon24
05:18 | 2026-04-22
