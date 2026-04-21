لبنان يعوّل على دور أميركي

كتب عمر البردان في" اللواء": تمهيداً للانطلاقة الفعلية للمفاوضات المباشرة - ، من المقرر أن تعقد في العاصمة الأميركية ، غداً، جولة محادثات ثانية بين البلدين.

وفي حين سعى السفير الأميركي لدى ميشال عيسى إلى الحصول على موافقة ، لتضمين الوفد اللبناني المفاوض شخصية شيعية دون أن ينجح في مسعاه، تعمل دوائر قصر بعبدا على استمرار التواصل مع الرئاستين الثانية والثالثة، بعدما حسم الأمر على تكليف السفير سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني.

وتشدد أوساط دبلوماسية، على أنه وبعدما خطت الحكومة خطوة تاريخية من خلال قرارها التفاوض المباشر مع ، فإن جولة المفاوضات التالية التي ستعقب اجتماع واشنطن الثاني، ستكون مفصلية باعتبارها ستفتح أبواب التفاوض الصريح والواضح على مصراعيه بين وتل أبيب.

ويسود إجماع لدى فريق واسع من اللبنانيين، أن خطوة التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أميركية، نزعت من ورقة مصادرة قراره، وكرّست القرار السيادي سعياً لوقف العدوان ، والدفع باتجاه انسحاب جيش الاحتلال من جميع الأراضي اللبنانية وإعادة الأسرى. (الرابط)



وكتب معروف الداعوق في" اللواء": لعل ردود الفعل السياسية والشعبية والمواقف العربية والدولية على مضمون خطاب رئيس الجمهورية، أبلغ دليل على الصدى الايجابي لوقع هذه المواقف ودعمها، وهي المواقف التي تعبرُ عن الحرص على إنقاذ لبنان واخراجه من دوامة المغامرات والحروب العبثية التي يشعلها الحزب من وقت لاخر، لغايات ومصالح .

يلاحظ بوضوح أن حملات الحزب الموتورة ضد رئيس الجمهورية جوزاف عون، اتت بنتائج عكسية، وزادت من الهوة والتباعد بين معظم اللبنانيين والحزب، لجهة رفض نهج اشعال الحروب العبثية بايعار إيراني، مقابل تأييد واسع والالتفاف حول مبادرة الرئيس للتفاوض المباشر مع إسرائيل لانقاذ لبنان ووضع حدٍ لمأساة لبنان المتواصلة منذ عقود.

