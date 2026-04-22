تخبّط مرتقب في سعر الدولار !

حذر مصدر اقتصادي بارز في القطاع الخاص من أن ارتفاع أسعار عالميًا سوف يؤدي إلى استنزاف العملات الأجنبية في ، وخصوصًا الدولار، حيث إن الكميات التي يستهلكها لبنان شهريًا لا تزال ذاتها، لكن فارق سعرها مع الارتفاع يصل إلى حوالى 125 مليون دولار شهريًا، أي حوالي نصف مليار دولار إذا استمرت الأزمة حتى أيار.

وقال: إن هذا الأمر يسبب تخبّطًا في الأسواق من ناحية سعر صرف الدولار وإمكانية اهتزازه، إن لم تكن هناك تحويلات من المغتربين اللبنانيين في وأفريقيا وأستراليا وأميركا اللاتينية وكندا، واذا لم نشهد توافدا لعدد طبيعي ومنطقي من السياح والمغتربين إلى لبنان في مطلع حزيران".