في اليوم السادس من الهدنة.. الجيش الاسرائيلي يواصل نسف المنازل وسقوط شهيد وجرحى

يواصل الجيش تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة تستهدف المنازل والمباني والمساجد في بلدة ، وذلك على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا. وبالتوازي، تعمل عدة جرافات مدنية على هدم الأحياء السكنية وتجريف الطرقات والبنى التحتية، في مشهد يوحي بمحاولة طمس معالم البلدة بشكل كامل، بحسب ما افادت مندوبة " ".ونسفت القوات الإسرائيلية فجرا، عددا من المنازل في بلدة البياضة، وقد سمع دوي الانفجارات في أرجاء مدينة صور.الى ذلك، سقط وعدد من الجرحى جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية فجرا، على أطراف الجبور في .كما قامت دوريات إسرائيلية مؤللة مدعومة بجرافات بتجريف الطرق في وادي السلوقي.إضافة الى ذلك قامت بنسف عدد من المنازل وتدميرها في بلدة عيتا الشعب، وتجريف ما تبقى من محال تجارية على الشارع العام.هذا وشهدت قرى جنوب الليطاني ليلا وصباحا، حركة نزوح خفيفة باتجاه وبيروت، بسبب انعدام الخدمات من كهرباء وماء في بعض البلدات، وتعذّر القيام بأعمال الترميم، بالإضافة ان عددا كبيرا من منازل السكان مدمرة او لا تصلح للسكن بسبب الاعتداءات .